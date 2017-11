Dans les tréfonds du Trumpisme : ces étonnantes leçons des élections locales américaines

Atlantico : Alors que les démocrates viennent de remporter les sièges de gouverneurs en Virginie et dans le New Jersey, il est possible de constater certaines évolutions du vote depuis l'élection du 8 novembre 2016, qui avait conduit à la victoire de Donald Trump. Ainsi, et concernant le vote en Virginie, on constate un score inférieur de Ed Gillepsie par rapport à celui de 2016. Cependant, on constate une progression du vote noir (9 à 12%, et de 13 à 17% pour les hommes noirs) et de vote latino (de 30 à 32%) en faveur du candidat républicain (malgré une position minoritaire pour ces deux catégories).

Comment expliquer ce qui apparaît comme une situation plutôt contre-intuitive ?

Jean-Eric Branaa : La victoire de Phil Murphy dans le New Jersey n’est pas réellement significative dans le cadre d’un référendum anti-Trump. En effet, une majorité d’électeur ont exprimé que ce n’est pas ce qui a motivé leur vote. Il faut davantage regarder du côté de la formidable impopularité du gouverneur sortant, Chris Christie, qui a été pris dans plusieurs scandales retentissant à l’échelle de l’Etat. D’ailleurs, il n’y a quasiment pas eu de campagne car tout semblait joué d’avance depuis très longtemps. La comparaison avec le vote de l’année dernière n’est donc pas opportune.

En revanche, concernant le vote en Virginie, le mouvement pro- ou anti-Trump a été une moteur certain et chaque camp a voulu en faire un exemple et une répétition de ce qui pourrait arriver lors du vote de mi-mandat, en novembre 2018. Alors que le taux de satisfaction de la présidence actuelle ne dépasse pas 40% en Virginie, 34% des électeurs ont rapportés qu’ils avaient voulu exprimer un vote contre Trump et 16% qu’ils voulaient lui signifier leur soutien. La victoire de Ralph Northam est donc célébrée avec une joie non dissimulée par le camp démocrate et Tom Perez, le leader du parti démocrate, a annoncé que « ce n’était que le début d’un mouvement plus puissant, qui reste à venir ». Il n’a pas tort de célébrer cette victoire, d’autant qu’elle est complétée par un mouvement général à l’échelle de la nation, qui va dans un même sens dans les différents Etats qui ont eu une élection locale ce mardi, notamment dans les assemblées des Etats ou les mairies.

En regardant les chiffres de plus près, on constate pourtant que la satisfaction des démocrates devrait rester prudente. Car si Ed Gillepsie enregistre un score inférieur par rapport à celui qui a été réalisé par Donald Trump de 2016, cette baisse reste très limitée, à peine 2% quand on compare le vote exprimé par les hommes (50% en faveur de Gillespie vs. 52% en faveur de Trump en 2016). Pour les femmes, les scores obtenus sont rigoureusement identiques (39% dans les deux cas). Une étude plus fine encore permet de mettre en évidence qu’Ed Gillespie a perdu à cause du vote des femmes et des jeunes millenials –les moins de 30 ans–, deux catégories pour lesquelles il ne retrouvent pas le vote de l’année passée.