Dans la tête des Français : le sondage qui révèle qui peut vraiment être le prochain Président si l'on se fie aux attentes idéologiques des électeurs

Atlantico : Quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de ce sondage ?

François Krauss : Il y a une certaine stabilité des français sur ces différentes questions de fond. Qu'il s'agisse de la sécurité, de l'immigration, du poids de l'état ou du chômage, il n'y a pas une tendance forte qui se dégage et ce en dépit du contexte actuel.

La grosse nouveauté c'est l'apparition d'un nouveau parti et d'un nouvel électorat "Macroniste" à l'intermède entre les différents camps. Qui, sur les questions de l'économie, des problématiques de fiscalité et de droit du travail, rejoint pour une grande partie les positions des sympathisants de la droite républicaine classique. Alors que jusqu'à présent, l'électorat de centre gauche était beaucoup plus partagé sur ces sujets. Or la, systématiquement, les sympathisants d'En Marche sont vraiment à l'intermédiaire entre les propositions de la gauche et de la droite.

Pour moi l'enjeu n'est pas tellement d'observer ce que pensent les Républicains ou les sympathisants de gauche et du Front de Gauche, finalement assez en phase avec ce que veulent leurs candidats.

La nouveauté c'est En Marche ! Et ça pose la question de la validité d'un tel positionnement. Est-il possible de faire une campagne en étant aussi partagé sur toutes ces problématiques ?

Son électorat est très clivant, alors que ce n'est pas le cas pour les autres partis. Face à ces clivages idéologiques il sera intéressent d'observer cette campagne sur le long terme. Chez En Marche, l'adhésion repose avant tout sur la personne, sur la dynamique et sur ce qu'Emmanuel Macron inspire en capacité d'action, mais beaucoup moins sur un socle idéologique et sur l'attachement à un courant politique et une famille politique. D'ailleurs Emmanuel Macron n'a pas une culture politique définie. On ne sait pas si c'est un libéral de gauche ou un social-démocrate réformiste. Il est encore complètement flou la dessus et ce n'est pas évident pour les français de s'attacher fortement. Il y a cette fragilité sur le vote mais aussi sur le contenu et les positions politiques. C'est clairement ça l'enseignement de l'enquête.

Pierre Brechon : Ce sondage comporte des questions sur les attentes des Français concernant l’économie, la mondialisation, le sentiment de sécurité, l’immigration, un gouvernement d’union nationale. Certaines de ces questions, ayant été posées en termes identiques depuis quelques années, on découvre qu’il y a plus de stabilité que d’évolutions dans les résultats. Les Français sont globalement favorables au libéralisme économique mais pas vraiment davantage qu’avant. En 2006, 68 % voulaient que l’Etat donne plus de liberté aux entreprises, ils sont 70 % aujourd’hui. 58 % estimaient que « Les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le voulaient vraiment », ils ne sont plus que 53 % à penser la même chose aujourd’hui. En 2013, 39 % voulaient « laisser faire le marché » sans entrave de l’Etat, c’est le cas de 44 % en 2017.