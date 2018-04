Dans la tête des Français (et le creux des sondages) : ces questions que se posent ceux qui doutent

Derrière les questions des journalistes, il y aura en toile de fond les doutes des Français. A travers les verbatims du baromètre Harris Interactive / Délits d’Opinion et du baromètre BVA, nous avons dressé les principales récriminations de ces Français mécontents. Ceux que le Président veut reconquérir.

Emmanuel Macron : un Président au service de qui ?

« Il fait le boulot pour les riches ». « Il fait les lois pour les riches au détriment des pauvres».

Président des riches : déjà présente lors de son élection, cette critique est encore montée d’un cran parmi les opposants et les déçus d’Emmanuel Macron.

L’angle d’attaque n’est pas neuf : on le retrouvait également à l’encontre de Nicolas Sarkozy et dans une moindre parmi les opposants de François Hollande qui l’accusaient d’avoir trahi la cause.

Mais ici, l’attaque prend un résonnance particulière : OVNI politique, qui a débarqué il y a 4 ans dans la vie publique, Emmanuel Macron s’est affranchi des filtres partisans, empêchant d’inscrire son action dans un corpus idéologique plus grand que lui.

Conséquence logique, c’est à travers son passé de banquier que son action est de plus en plus lue : « En tant que banquier, il ne peut pas comprendre les souffrances des Français ». « Ayant toujours vécu dans le luxe, il est pour les grandes fortunes. » La critique acerbe laisse supposer que le Président serait prisonnier de son passé. Un filtre puissant que réactivent à l’envi ses opposants politiques.

Est-ce qu’il écoute les Français ?

« Il manque de démocratie. Il musèle l’opposition et utilise les ordonnances ». Au diapason avec d’autres critiques, cet habitant du sud qui a voté pour François Fillon reproche au Président son mode de gouvernance.

D’autres attaques, émanant le plus souvent du Front de gauche et du FN sont moins nuancées : « c’est un dictateur ». Le jugement se fonde tant sur sa pratique du pouvoir que sur ce que l’homme dégage. Car les critiques font la part belle au ressenti :

« Il fait trop attention à l’image qu’il renvoie. C’est trop sur lui ». « Quand on donne plus d’importance à son nombril qu’à son pays, on ne mérite pas la confiance des Français ». Le contrôle de son image installe une distance, une forme d’insincérité. Comme si la mise en scène et l’aisance indiscutable du Président cassaient paradoxalement le lien aux Français.

Est-ce que les retraités sont les sacrifiés du quinquennat ?

Dernière question majeure qui sera sûrement au menu des interview, les retraités : la hausse de la CSG, pourtant annoncée, est très largement restituée dans les commentaires hostiles :

« Il nous pique du fric »

« 800 euros de prélèvement de CSG en plus : En marche = Et Mer… »