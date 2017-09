Dans la peau d’Emmanuel Macron, un président pas comme les autres

Atlantico : Pourquoi avez-vous choisi dans votre livre de rentrer dans la peau d'Emmanuel Macron, président de la République depuis maintenant quatre mois ?

Philippe Bilger : Comme vous le dites très bien j'ai voulu me glisser dans sa peau ou dans son esprit - en totale prévention bien sûr, je ne prétends pas être à la hauteur de cette intelligence exceptionnelle. Mais je dirai que c'est à la fois une intelligence exceptionnelle qui me parait dépasser celle de nos principaux présidents qui n'étaient pas des imbéciles, entendons-nous bien, mais qui je crois n'avais pas cette richesse conceptuelle. C'est une personnalité qui sait ce qu'elle vaut, qui a de l'orgueil, et qui parfois même, on pourrait le penser de la vanité.

Personnellement je ne le pense pas. Il existe chez lui un mélange très net de faculté d'empathie et de capacité de compréhension et en même temps comme une forme de récréation par rapport à une personnalité trop complexe, des pensées parfois brutales, des jugements abrupts qu'en ce qui me concerne, j'approuve, mais qui peuvent choquer.

C'est une personnalité très contrastée entre empathie et intelligence, tout en étant un roublard politique. Il existe aussi chez lui un côté secret, réservé, avec de l'allure allié à une dilection pour certains peoples. C'est une personnalité tellement riche que j'ai trouvé intéressant de me mettre dans sa peau, non pas qu'elle me fascine, mais parce que je la trouve suprêmement intéressante.

Votre livre n'est pas le premier à sortir juste après l'élection de notre nouveau président. Ne va-t-on pas un peu vite en besogne le concernant ?

Je n'ai pas à juger la qualité de mon livre, mais par rapport à tous les récits qui sont sortis depuis quelques semaines, le mien s'inscrit dans un genre totalement original. Je vais parler un président de son vivant. C'est singulier et cela mérite que l'on s'y attache selon moi !

Quelle part d'ombre existe-t-il dans l'Emmanuel Macron que vous avez "habitez" pendant tout ce livre ?

Je dédie mon livre aux passionnés de politique et de psychologie. J'ai cherché à raconter par lui-même son ascension fulgurante et son arrivée à la présidence de la République. J'en raconte la genèse.

Je m'arrête aux séquences qui l'on marqué, aux relations qu'il a exploité, à l'amour intense et par certains côtés singulier qui l'unit à son épouse. J'ai satisfais par-là mon immense goût pour la psychologie. J'entends le reproche qui m'est fait d'être un inconditionnel, un admirateur. Je ne crois pas que cela soit vrai. Je ne peux, parlant à la première personne, lui faire dire sans cesse du mal de lui-même! Je lui fait prendre conscience de certaines limites : il se rend compte qu'il n'est pas un tribun, qu'il est trop orgueilleux. Ou c'est son épouse qui le met en garde contre certains paroxysmes de wqualités qui pourraient devenir de défauts. J'essaye de faire une introspection humaine, intellectuelle, politique, honnête, et il me semble que je ne place pas dans sa bouche – à quelques exceptions près où je me suis fait plaisir – des choses parfaitement invraisemblable.