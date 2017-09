Le coup de coeur de la semaine - "Dans la forêt" : Un hymne à la nature, réaliste et superbe, tout sauf gnan-gnan

POINTS FORTS

- Une belle fable qui vante le retour aux sources et l’affranchissement du monde marchand et du consumérisme avec une certaine crédibilité, procédant sans doute de la nature de celle-ci, laquelle n’est pas inspirée par le combat politique ou la conversion quasi religieuse à l’écologie mais relève du simple état de nécessité et d’urgence.

- L’analyse pertinente de la fratrie dont l’histoire ne constitue que le décor ou le prétexte, révélant ses jouvences et ses risques, la solidarité qu’elle implique et l’enfermement qu’elle suppose. Ce sujet transversal et universel est traité sans masques et décrit ce lien fraternel comme un fil ténu sur lequel le cheminement reste toujours aléatoire, l’épreuve faisant osciller les sentiments éprouvés respectivement par les deux soeurs l’une pour l’autre de l’amour à la haine. Ainsi en va-t-il notamment de l’abandon d’Eva auquel Nell renoncera finalement sans qu’elle sache elle-même si elle le fait par amour ou par obligation.

- L’évocation toujours intéressante du paradoxe que représente une situation nouvelle dans l’histoire des hommes, fut-elle alarmante, avec sa promesse d’inédit, comme une rupture que l’on n’a pas su initier mais dont on imagine la portée salutaire, au nom du principe selon lequel « un mal est souvent la condition d’un bien ».

POINTS FAIBLES

La pléthore de références végétales qui donne quelquefois au texte la portée d’une leçon de botanique, la poésie du propos pouvant être anéantie par l’excès.

EN DEUX MOTS

Un beau texte, une langue riche et romanesque, la trame procédant de ces mêmes qualités; une défense pertinente de la nécessité d’une éducation écologique et de la reconversion de l’homme à son environnement naturel.

Une belle évocation de la famille, intelligente et subtile, qui sait rester objective, sa critique et son éloge évitant la dérision ou l’apologie.