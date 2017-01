Dans les coulisses de la vertigineuse traque scientifique de la matière noire

Décryptage

Bonnes feuilles Comment les pouvoirs publics comptent sur la paupérisation relatives des retraités pour lancer des promesses réconfortantes 1930 : la IIIe République instaure un système obligatoire de retraites par capitalisation. 1941 : une loi de Vichy officialise sa transformation en un régime « par répartition » calqué sur les « chaînes d’argent » de l’escroc Charles Ponzi. Sous la Ve République, inégalités et rigidités bureaucratiques se durcissent. Aujourd’hui, notre système de retraite doit être non seulement réformé, mais restructuré, pour devenir viable, gouvernable et respectueux des choix individuels. Extrait de "La retraite en liberté" de Jacques Bichot, aux Editions cherche-midi (1/2).

Bonnes feuilles Mécénat macabre : quand le Qatar et l'Arabie Saoudite sont soupçonnés de financer les djihadistes les plus radicaux Entre haine et paranoïa, la société française se fait de sa minorité musulmane et de l’islam français une représentation collective délirante, c’est-à-dire déconnectée de la réalité. C’est ce que Thomas Guénolé appelle l’islamopsychose. Il s’attelle, dans ce livre, à pointer les erreurs et à déconstruire les préjugés assénés sur ces sujets par Manuel Valls, Gilles Kepel, Éric Zemmour et bien d’autres. Extrait d'"Islamo-psychose" de Thomas Guénolé, publié chez Fayard (1/2).

Bonnes feuilles Ras le Pôle ! Quand François Hollande pointe la courbe du chômage, les naïfs regardent son doigt Après eux, comment sauver la France ? Décidément, le quinquennat de François Hollande ne fut qu'une longue succession d'oraisons funèbres. Mort des illusions anticapitalistes de la gauche. Mort de la lutte contre la finance ennemie...

Juste des faits Les fonctionnaires gagnent 10% de plus que les salariés du privé Les fonctionnaires sont décidément les privilégiés du régime. Comme le montre l’étude de l’INSEE sur le salaire moyen en France en 2014, les fonctionnaires gagnent en moyenne 2.000 euros de plus par an que les salariés du privé, qui ont une rémunération de 19.400 euros. Ce chiffre a le mérite de replacer le débat sur les effectifs de la fonction publique dans son contexte global: celui d’un retour à un lissage satisfaisant entre avantages du secteur public et contraintes du secteur privé.

L'homme concis Brexit, Trump, primaire de la gauche, même combat ? Et Benoit Hamon mit le doigt sur le "Sésame ouvre toi" des élections “Je ne prétends pas détenir la vérité, mais est-ce que nous voulons que ça continue comme avant ?" Comment benoît Hamon a réussi à résumer en une seule phrase la clef de l’élection de 2017.

Stoïques Les grandes entreprises sont de plus en plus indifférentes aux bouleversement politiques Quelle semaine, Trump au pouvoir, Theresa aux abris et Valls qui étouffe. Pendant ce temps là les affaires continuent.