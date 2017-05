Dans les coulisses des relations entre Macron et les syndicats

Une enquête de la Fondapol intitulée "France : les juifs vus par les musulmans" vient lancer un pavé dans la mare de certains préjugés de tout bord sur la question et donne la parole aux principayx concernés : les musulmans.

Le sommet du G7 ouvre ses portes aujourd'hui à Taormina en Sicile. Certainement l'étape la plus sensible pour le marathon diplomatique de Donald Trump car les possibilités de friction entre les membres sont grandes.

Bonnes feuilles Le jour où Louis XIV explosa de colère pour une question de places à table

L’Étiquette à la cour de Versailles servait un double objectif : organiser les relations entre les personnes et récompenser ou distinguer les courtisans par des faveurs particulières. Mais dans les faits, ce fut une autre aventure et l’Étiquette divisait plus qu’elle ne fédérait… (Extrait de "L'Étiquette à la cour de Versailles : Le manuel du parfait courtisan" de Daria Galateria, publié aux Editions Flammarion 2/2)