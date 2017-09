Daniel Fasquelle : "Je partage la révolte des catégories populaires face à l'ascenseur social cassé et au fait que ceux qui travaillent ne s'en sortent plus alors que les riches sont toujours plus riches"

Atlantico : Laurent Wauquiez a annoncé sa candidature à la présidence du parti cette semaine en invoquant les valeurs de la droite et la nécessité d'une droite qui n'ait pas peur de s'assumer en tant que telle. Pour votre part, quelles sont les valeurs qui constituent le socle idéologique de la droite aujourd'hui ? Et que pensez-vous des valeurs avancées par Monsieur Wauquiez puisqu'il entend mener sa campagne là-dessus ?

Daniel Fasquelle : La priorité est justement de repenser ce socle de valeur et veiller à ce que la droite soit à nouveau en phase avec la société française. Le premier chantier que je veux lancer en tant que nouveau président des Républicains dès le mois de janvier, c'est de travailler sur ce socle commun à l'ensemble de la droite. On a trop parlé de ce qui nous divise et pas de ce qui nous rassemble. L'urgence est de travailler à ce socle commun qui fait que l'on n'est ni "En Marche" ni le Front national. La question c'est "qu'est-ce qu'être de droite aujourd'hui" et l'on a pas nécessairement une réponse claire à cette question, ce qui est problématique.

Je me retrouve dans les valeurs exprimées par Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse ou François Baroin. Le défi est de ne pas nous laisser enfermer ni dans une ligne ni dans certaines valeurs en en excluant d'autre. Cette diversité fait la richesse de la droite et il ne faut pas en avoir peur, il faut l'assumer. Dans ce socle, je reconnais certaines rigueur en matière de lutte contre l'insécurité, contre le communautarisme, de meilleur contrôle des flux migratoires... C'est un peu cette ligne qu'évoque aujourd'hui LAurent Wauquiez mais on ne peut pas résumer la droite à cela. La droite, c'est aussi l'attachement aux libertés comme l'exprime Valérie Pécresse, la droite sociale qu'incarne Xavier Bertrand dans laquelle je me retrouve aussi en tant que gaulliste social… La droite est aussi généreuse, il ne faut pas l'oublier et elle est attachée à l'aménagement du territoire et fait attention à la ruralité. C'est tout cela aujourd'hui qui fait la richesse de la droite et il ne faut pas la réduire à un courant, une sensibilité…

Valerie Pecresse, comme d'autres au sein du parti l'ont fait aussi avant elle, évoque aujourd'hui un risque d'éclatement du parti si la ligne "droitière" de Laurent Wauquiez s'impose. Ce week-end, une partie des militants et des ténors se retrouvent à La Baule, d'autres en Auvergne Rhône-Alpes avec M. Wauquiez, pensez-vous que les cadres du parti ont encore envie de vivre ensemble ou que l'unité des Républicains n'est déjà plus qu'une illusion ?

Ce que je ressens c'est que les militants ont encore la volonté de vivre ensemble. Il faut que cette volonté soit imposée au sommet et supplante les divisions parfois artificielles. J'ai entamé un tour de France début juillet et j'ai toujours constaté cette volonté de rassemblement. Les gens sont conscients qu'il y a un risque de division et in fine de disparition de la droite. C'est ce qu'il faut éviter en France. Il y a un risque que la droite soit hors-jeu pendant longtemps et c'est la raison qui explique qu'il faille urgemment rassembler les talents et les idées.

Et qui pour vous est le plus sectaire entre un Laurent Wauquiez qui affirme vouloir rassembler tout le monde et ceux qui menacent de quitter le parti s'il était élu au motif que le Président de la région Auvergne Rhône Alpes serait sectaire ?

On a tous la volonté de rassembler. Ce qui fera la différence, c'est les moyens que l'on emploie. Je veux rassembler autour du socle commun dans lequel se retrouvent les militants de droite et je veux rassembler autour de l'ensemble des talents de notre famille et en m'appuyant sur les militants et en rénovant en profondeur notre parti

On peut rassembler en rétrécissant la droite ou en l'élargissant. Pour ma part je souhaite l'élargir, l'ouvrir et le rassemblement c'est comme cela que je le vis et que je veux l'incarner.

Vous avez évoqué au cours de l'été l'idée de reconstruire Les Républicains en vous inspirant de la démarche qui a été celle d'Emmanuel Macron avec la République en marche. En allant au contact des militants pour votre campagne, cela vous paraît-il correspondre à une demande réelle du "peuple de droite" ? Pensez-vous en outre que des consultations citoyennes suffisent à reconstruire un logiciel idéologique qui permette de penser le monde d'aujourd'hui ? Est-ce que derrière la grande crise de défiance des Français vis-à-vis des politiques ne se cacherait pas aussi une demande de verticalité et d'explication du monde venue des élites ?

La comparaison avec "En Marche !", je l'assume pour le "En Marche !" du début. Pas celui d'aujourd'hui qui est un mouvement qui est tout sauf démocratique où les militants sont représentés que par tirage au sort au bureau politique. Je peux vous assurer qu'à l'Assemblée nationale ils sont tout sauf bienveillants.

Il y a une attente à droite de la part des militants de considération et d'écoute. "On en a marre d'être utilisés que comme de la chair à canon, que l'on ne s'intéresse à nous qu'à l'approche des élections et que l'on ne soient pas suffisamment associés au parti". Ca, ce sont des réflexions que j'entends. De là, j'ai fait découler toute une série de propositions. Ils font des propositions sur le fonctionnement du parti que je reprends et qui sont très concrètes pour relancer les Républicains.

Il y a une demande d'explication et je trouve qu'on ne travaille pas assez au sein des Républicains pour satisfaire cette demande. Cela fait dix ans que l'on tourne en rond, depuis que Nicolas Sarkozy en 2005, 2006, avait fait bouger les choses, ce qui lui a permis d'être élu en 2007. A l'époque, il y avait une démarche d'ouverture vers la société que l'on a perdu depuis. Il faut se remettre au travail, comprendre pourquoi l'on s'est coupé de la société française et comprendre pourquoi l'on n'est plus en phase avec les Français qui ne nous regardent plus et ne nous font plus confiance.

Pour cela je fais une proposition très forte à laquelle je suis attaché, je propose la création d'une fondation sur le modèle de ce qu'il se passe en Allemagne ou en Espagne. Aujourd'hui il faut remettre la droite au travail.