La dangereuse erreur de stratégie européenne face à Viktor Orban

Atlantico : Ce mercredi 12 septembre, le Parlement européen a demandé au Conseil européen d'ouvrir une procédure de sanction contre la Hongrie, dans le cadre de la procédure de l'article 7, au regard des menaces que font peser le pays dirigé par le gouvernement de Viktor Orban sur les valeurs fondamentales de l'Union. Quelles sont les implications d'un tel vote au niveau politique européen ? Quels sont les bénéfices à en tirer pour l'UE ?



Christophe Bouillaud : Tout d’abord, cela veut dire qu’au sein du Parlement européen, élu certes en 2014, les idées de Viktor Orban sont nettement minoritaires, puisque la majorité requise des 2/3 a été atteinte contre lui. Son comportement à la tête de la Hongrie laisse en effet à supposer une volonté d’outrepasser les règles de l’Etat de droit que se doivent de respecter les dirigeants des Etats membres de l’Union européenne : il est désormais acté que cette crainte est amplement majoritaire au Parlement européen. Ensuite, cette demande d’activation de l’article 7 du Traité de l’Union européenne à la demande d’une majorité qualifiée au sein du Parlement européen va obliger le niveau intergouvernemental de l’Union européenne à traiter du « cas Orban ».

Tout dépendra largement ensuite de la réaction de la Hongrie de V. Orban. Cherchera-t-elle une médiation à ce niveau, ou utilisera-t-elle tous les moyens à sa disposition pour perturber le jeu européen ? Nous sommes tout de même en pleine négociation du Brexit avec le Royaume-Uni. Il ne faudrait pas que la Hongrie vienne perturber le processus en cours, déjà bien tortueux par ailleurs. Pour l’instant, il est tout de même peu probable qu’une majorité qualifiée (4/5ème) au Conseil se prononce pour aller plus avant vers une mise en cause de la Hongrie de V. Orban. De plus, si la procédure devait suivre son cours, on en passerait d’abord par une recommandation à la Hongrie, avant de rechercher à la sanctionner.

Dans l’esprit de ceux qui ont lancé cette demande au sein du Parlement européen, il s’agit de mettre un frein à ce qu’ils perçoivent comme une dérive autocratique et xénophobe du pouvoir hongrois, et ainsi de réaffirmer que l’Union européenne n’a pour Etats membres que des démocraties pleinement fonctionnelles et aux gouvernements inspirés dans leurs actions par le respect de l’Etat de droit et les droits de l’Homme. C’est un peu sur le plan de la vie démocratique l’équivalent de la procédure pour déficit excessif en matière économique. Le bénéfice attendu serait de montrer que l’UE sait maîtriser les dérives autoritaires en son sein même.

Cependant, quels sont les risques encourus par l'UE à sanctionner un gouvernement élu démocratiquement, dans un climat de défiance des populations européennes ou seuls 48% considère que "sa voix compte" dans l'UE (eurobaromètre 2018) ?

Même si la majorité pour mettre la Hongrie de V. Orban est nette au sein du Parlement européen, il n’est pas sûr que cela ne permette pas à ce dernier de jouer la victime d’un complot auprès des Hongrois, mais aussi de ses partisans en Europe.

D’une part, il est fort possible qu’Orban soit perçu à l’est du continent comme la victime d’un complot occidental. La thèse du politologue bulgare Victor Krastev sur une fracture est/ouest des sensibilités dans l’Union européenne est déjà explicative, il ne faudrait pas qu’elle le devienne encore plus.