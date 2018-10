Cyrille Bret : “Toute la difficulté est que le terrorisme étant partout, il n’est nulle part de sorte qu’il est très difficile de le définir”

Atlantico : Dans votre livre intitulé Qu'est-ce que le terrorisme ? publié aux éditions Vrin, vous abordez dès le début la difficile question de la définition du terrorisme. Après avoir rappelé que les diverses définitions étaient tantôt trop larges, tantôt trop précises, vous proposer une définition "par les victimes". Quelle est-elle et pourquoi ce choix ?

Cyrille BRET : Le terrorisme cible certaines victimes (les civils, les passants, etc.) et c’est ce qui lui permet d’instiller la terreur parmi toute une population et d’y exercer une tyrannie mentale. Devant les images des attentats du 13 novembre, chacun a pu s’identifier aux victimes des fusillades. Et c’est pour cela que la peur panique a pu se répandre dans notre pays. Faire des victimes parmi les « gens ordinaires » ou « Monsieur Toulemonde », c’est à coup sûr répandre un sentiment de vulnérabilité généralisé : n’importe qui, n’importe où et n’importe quand peut être frappé, tué ou blessé.

Le choix de victimes innocentes c’est-à-dire extérieures aux conflits internationaux ou politiques est la clé du terrorisme car il conditionne l’effet du terrorisme (la terreur) et indique l’intention (la domination mentale). Ainsi, quand le Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient pose des bombes pour le compte du Hezbollah dans la rue de Rennes le 17 septembre 1986, il frappe n’importe qui pour instiller une panique dans la population française afin de la dominer symboliquement et d’infléchir indirectement le cours de la politique française. D’un point de vue personnel, cela a été mon premier choc politique direct et c’est ce qui me semble le plus symptomatique de l’action terroriste.

Si le choix de victimes innocentes est à mon sens essentiel pour comprendre le terrorisme par-delà la diversité de ses manifestations historiques, politiques et tactiques, il faut élargir le champ des investigations. Dans mon livre, j’ai cherché à affronter une difficulté que je rencontre depuis plus de dix ans quand je débats du terrorisme avec mes amis, mes étudiants, mes lecteurs, mes collègues ou mes contradicteurs. Bien souvent on m’a répété que le terrorisme était insaisissable, indéfinissable. Les esprits éclairés avec lesquels j’ai travaillé sur le sujet à la Fondation Rockefeller – Antoine Garapon, Michel Rosenfeld qui ont publié il y a peu Démocraties sous stress – m’ont bien souvent fait remarquer que les terrorismes sont très variés et très variables dans le temps et l’espace. Quoi de commun entre le terrorisme anarchiste de la fin du 19ème siècle en Europe qui parvient à assassiner le Président de la République Française, Sadi Carnot en 1894, le terrorisme islamiste contemporain réalisant les attentats du 11 septembre 2011 ou encore le terrorisme d’extrême gauche des années 1970 en France (Action Directe), en Italie (Brigades Rouges) et en Allemagne (Bande à Baader) ? Et c’était un défi que de trouver un point commun entre tous ces phénomènes. D’autres esprits tout aussi vifs m’avaient fait remarquer le caractère réversible de l’accusation « terroriste ! ». Bien souvent des étudiants pleins de bonne volonté m’ont indiqué leur désarroi : comment identifier un terroriste alors même que les terroristes revendiquent bien souvent le nom de « soldat », de « combattant » et de « résistant ». Ainsi, les mouvements palestiniens ont, depuis la création de l’Etat d’Israël, constamment revendiqué le statut de combattants de la liberté alors même qu’Israël les considère comme des terroristes. C’est le défi du relativisme selon lequel il n’y a pas de terroriste objectivement mais seulement relativement à un point de vue politique. En somme, « terroriste » est-il toujours le nom de mon adversaire ?