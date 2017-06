Cyril Hanouna, bouc-émissaire du nouvel ordre moral

Alors qu'ils devraient être unis, les pays du Moyen-Orient peinent à trouver une entente pour combattre l'Etat Islamique. Une difficulté en partie due à la confrontation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et qui ne va pas s'améliorer suite aux attentats de mercredi...

L'OCDE vient de rendre un rapport qui montre une fois de plus les grandes différences entre l'Allemagne et la France.

L'OCDE vient de publier une étude sur les liens entre les baisses d'impôts sur les sociétés et les hausses d'impôts pour les particuliers. Faute d'une baisse des dépenses publiques, la France devra suivre la même politique. L'OCDE estime que la baisse de l'impôt sur les sociétés équivaut à 0,8 point de PIB entre 2007 et 2014. La fiscalité des particuliers n'aurait augmenté que de 0,4 point de PIB dans le même temps.

L’Amérique de Donald Trump vient de se retirer de l’Accord de Paris. Malgré l’onde de choc provoquée par cette décision, on peut dire que le mal était déjà fait depuis des semaines.

La version proposée au Théâtre de Poche, de l'oeuvre de Ramuz et Stravinsky, "Histoire du soldat", inspirée de l'éternel mythe de Faust, peut être regardée en s'amusant, en pensant et en tremblant, mais toujours avec infiniment de plaisir.

L'édile londonien ne manque pas de rappeler qu'il est musulman. On se demande bien pourquoi…

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Climat: Pékin snobe l'envoyé de Trump et déroule le "tapis vert" à la Californie

TPMP et Hanouna sanctionnés: C8 se dit "discriminée" par le CSA

Un week-end ensoleillé et chaud qui se terminera sous les gouttes

La BCE laisse ses taux inchangés et ne compte plus les baisser

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

Pour comprendre le sens profond de ce qui vient de se passer, on relira ici les conclusions du procureur impérial Pinard lorsqu'il a requis contre Madame Bovary:

Voici des délits d'offense à la morale précautionneusement châtiés, ou je ne m'y connais pas.

Dans sa deuxième décision, le CSA considère que la chaîne n'aurait pas dû diffuser une scène enregistrée où une animatrice pose sa main à hauteur du sexe d'Hanouna, les yeux bandés. Le CSA juge qu'il s'agit d'une "situation dégradante" et qui "véhicule une image stéréotypée des femmes".

Pourquoi créer un ordre de journaliste, c'est vrai! puisque le CSA fait très bien l'affaire et se charge désormais de faire respecter la morale sur les chaînes de télévision.

On se souvient qu'un proche de Marine Le Pen, durant la campagne, avait fait fureur en proposant de moraliser la télévision et d'y censurer les contenus qui déplaisent. Sa sortie, comme la montre la vidéo que nous reproduisons, avait suscité un tollé.

Tous ceux qui combattent le Front National parce qu'il menace les droits de l'homme combattent aussi Cyril Hanouna parce qu'il pratique la provocation. Homophobe, sexiste, humiliant, et tout et tout.

J'ai longtemps peiné à comprendre pourquoi les relations entre Hanouna et le reste du PAF suscitaient autant d'engouement. Sauf à ce que le personnage ne permette de booster les audiences des médias qui lui consacrent des papiers, on voit d'ailleurs mal pour quelle raison tant d'animosité se produisent.

Je fais partie d'une génération pour qui Cyril Hanouna est un OVNI. Quand, par mégarde, je tombe sur l'une de ses émissions, je ne comprends aucun des codes qu'il utilise et je vois rarement l'intérêt des mises en scène auxquelles il recourt. D'ailleurs, je trouve qu'une émission de télévision consacrée à la télévision participe d'un nombrilisme qui me plaît peu.

