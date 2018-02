"Cyparis, Le prisonnier de Saint-Pierre" : l'invention du roman graphique catastrophe ?

Cyparis, Le prisonnier de Saint-Pierre, Dessins & Scénario : Lucas Vallerie (Ed. La Boîte à Bulles, 257 pages, 32 €)

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Ce Roman Graphique relate l’histoire de Cyparis, un des rares survivants de la ville Saint-Pierre, en Martinique, suite à l’éruption du volcan « la Montagne Pelée » en 1902.

En fait, son histoire de criminel sauvé par l’épaisseur des murs de sa prison, devient vite anecdotique, tant on est pris par le récit haletant des faits qui précèdent l’éruption. Cela rappelle l’ambiance de ces films catastrophes que le cinéma affectionnait à la fin du siècle dernier (comme La Tour Infernale par exemple), où on savait dès le départ que cela allait mal se terminer, et on assistait, impuissant, aux suites de mauvaises décisions. Tous les personnages caricaturaux du genre y sont : les anonymes du quotidien (l’oncle et la nièce, dont on n’entend jamais le nom ou le prénom), le scientifique éclairé et incompris, ou les politiciens arrogants et insupportables, enfermés dans leurs certitudes.