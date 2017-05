Le CV, c’est maintenant : quand et comment s'organiser au mieux pour décrocher un job d’été

Atlantico : Quand et comment s'organiser au mieux pour décrocher un job d’été ?

Françoise Briel : En termes d’organisation, il est important de s’y prendre le plus tôt possible, dès le début de l’année, surtout si l’on n’a pas la chance de vivre dans une région où le bassin d’emploi est important. Dans tous les cas, il sera nécessaire de mener une recherche active, soit adressant un cv directement aux entreprises, aux sociétés d’intérim et à Pôle emploi. La recherche sera facilitée pour celles et ceux qui peuvent se déplacer géographiquement pour la période des vacances et trouver un emploi saisonnier en bord de mer où l’on recrute massivement pour cette période.

Bien évidement dans le cas où le demandeur a déjà eu une première expérience de job saisonnier réussie, il lui faudra en priorité recontacter l'entreprise dans laquelle il a travaillé et dont il connaît déjà les contraintes, les attentes et les équipes.

Dans tous les cas, une attitude proactive, de l’enthousiasme et la volonté de se retrousser les manches sera un atout de taille pour décrocher un job d’été. Tout employeur potentiel sera séduit par une personnalité dynamique qui apportera une valeur ajoutée au sein de l’équipe ou de l’entreprise même pour une courte durée.

Quels sont les critères sur lesquels devraient se fonder le choix d'un job d'été (ou l'on vit et qui on est)? Le quel prévaut sur l'autre ?

Un job d'été, même s’il reste une expérience de courte durée, est toujours intéressant. S’il est réalisé dans un secteur proche de celui au sein duquel évoluera l’étudiant une fois son cursus terminé, cela lui donnera une vision claire et très concrète de son futur métier. Si ce n’est pas le cas, il aura l’occasion de connaître différents milieux professionnels, fera appel à sa débrouillardise à sa capacité d’adaptation et en retirera de toute façon des acquis précieux pour le futur.

Mais il ne faut pas oublier que le but premier d'un job d'été c'est avant tout de gagner un peu d'argent avant la rentrée afin d’améliorer le quotidien – voire plus. C’est la raison pour laquelle le salaire un critère majeur.

La localisation est aussi très importante. Pour ceux qui ne sont pas saisonniers (à la mer ou à la montagne), il faut pouvoir se rendre à son travail sans que cela n’occasionne trop de frais. Le domaine de compétence finalement n'est pas le plus important.

Dans quelle mesure est-il préférable de travailler dans un domaine qui correspond à son domaine de compétence présent ou futur, ou au contraire, de se confronter à un environnement qu'on ne connaît pas forcément ? Pourquoi ?

Je serais tentée de vous dire qu'il vaut mieux se confronter à un environnement qu'on ne connait pas forcément. Un nouvel environnement est toujours enrichissant. Il ouvre des perspectives et cela oblige à l'adaptation, à l’apprentissage de nouveaux réflexes, de nouvelles attitudes, sort de la zone de confort, ce qui est quelque chose de positif.