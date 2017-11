CSG, RSI: ce qu’il faut retenir des débats parlementaires sur la sécurité sociale

En commission, le débat commence le 17 octobre. La présidente de la commission des affaires sociales, Brigitte Bourguignon, annonce 300 amendements à discuter sur 57 articles. Le rapporteur de la loi est Olivier Véran, député En Marche, ancien député socialiste, médecin.

La CSG au coeur des débats

Sans surprise, la Commission s'échauffe rapidement sur l'article 7, qui prévoit la suppression des cotisations salariales et sa compensation par une hausse de la CSG. La droite et la France Insoumise dénoncent une mesure injuste. On notera que le député Jean-Pierre Door, républicain, attaque sur l'insincérité du projet de loi: le délai entre l'augmentation de la CSG et la baisse des cotisations salariales permettra de faire artificiellement baisser le déficit en 2018. On notera que le "Constructif" Vercamer propose de remplacer la hausse de la CSG par la mise en place d'une TVA sociale.

La question des agriculteurs mal tranchée

Le député Jean-Pierre Door a également plaidé en faveur d'une mesure d'exception pour les agriculteurs. Ceux-ci bénéficient depuis le quinquennat Hollande d'une forte baisse de leurs cotisations maladie. Le dispositif Macron devrait revenir sur cette mesure. Le rapporteur Véran s'est opposé à l'amendement des Républicains qui proposait de maintenir l'exception acquise. Ses arguments n'ont pas semblé très clairs.

Le combat de la MODEM Elimas

On ajoutera que la députée MODEM du Val d'Oise Nathalie Elimas a présenté plusieurs amendements destinés à relever le seuil à partir duquel l'exonération de la hausse de la CSG ne s'applique plus. Elle s'est heurtée au mur de résistance dressé par le rapporteur général.

La baisse du CICE sur la sellette

Dans la foulée, les députés ont abordé l'article 8, qui traite de la transformation du CICE en baisse pérenne de charges. Le débat a donné lieu à une vigoureuse charge de la France Insoumise et des communistes contre une mesure jugée être une trappe à bas salaires. Jean-Pierre Door, pour sa part, a mis en exergue l'alourdissement de la fiscalité des entreprises que déclenchait cette mesure, puisque la baisse des cotisations élargira l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Débats sur la suppression du RSI

La suppression du RSI a fait l'objet de vifs débats. À droite comme à gauche, des voix se sont élevées pour procéder par une loi organique. Le député Door a souligné les risques constitutionnels de cette façon de procéder.

Surtout, on notera que le rapporteur général a fait adopter un amendement "symbolique" instaurant, pour les travailleurs indépendants, l'obligation d'adhérer au régime général. Voilà un dispositif qui fera couler beaucoup d'encre.

Plusieurs autres amendements ont fait l'objet d'une longue discussion. Ils visaient à améliorer le texte. On notera que le gouvernement a supprimé pendant deux ans les majorations de retard.

Augmentation du paquet de cigarettes

Le même soir, les députés mettent en débat l'augmentation du prix du tabac. Deux amendements visent à y faire obstacle, sans succès.