CSG et réforme des retraites complémentaires : pourquoi les arguments des retraités français mériteraient d’être entendus

Atlantico : Une baisse des cotisations sociales a été initiée par Emmanuel Macron en échange d'une hausse de 1,7 point de CSG. Mais les perdants de cette politique seront les retraités, qui ne paient évidemment plus de cotisations sociales. Mais n'est-ce pas normal que les retraités participent à l'effort national ? Quelles mesures concrètes préconisez-vous pour les retraités ?

Christian Bourreau : Nous ne voulons pas contester la décision des pouvoirs publiques d'organiser différemment le financement de la cotisation sociale (de supprimer des cotisations maladies pour les mettre sur la CSG). On pourrait argumenter que la meilleure formule pourrait être de mettre la cotisation sociale sur la TVA mais c'est un débat sur lequel nous ne voulons pas rentrer. Nous avons aujourd'hui quelque chose que nous ne pouvons pas accepter : cette mesure est compensée pour l'ensemble des catégories sauf pour les retraités donc c'est une mesure discriminatoire.

Comme il y a des mesures de compensations qui sont envisagés pour les autres catégories, faisons la même chose pour les retraités. C'est notre proposition. Ces mesures que nous proposons supprimeraient des anomalies. Il est anormal en effet d'imaginer supprimer des cotisations maladies pour les actifs et de la maintenir pour les retraités.

Les retraités doivent participer, c'est certain, mais qu'ils participent seuls pendant que les autres sont compensés, ce n'est pas normal. Il y a un caractère discriminatoire à cette mesure. Le discours n'est pas qu'il y a un effort de la nation à faire, que tout le monde doit y participer y compris les retraités. Le discours est de vouloir faire payer les retraités au motif que, parait-il, ils sont plus aisés, nantis, riches à partir de 1200e…

Certes les retraités coutent plus que les autres mais ils paient une contribution importante pour la couverture de frais de santé. Ils paient des complémentaires, des mutuelles. Et le cout des mutuelles pour les retraités est trois plus élevé que pour les actifs. C'est Etienne Cagnard, le président de la mutualité française qui le dit. Le motif sont les suivants : pour les actifs, l'entreprise paient la moitié de la cotisation mutuelle et d'autre part, la loi Évin dit que lorsque qu'un actif devient retraité, il est possible que sa cotisation augmente de 50%. À cela s'ajoute que la cotisation que paient l'actif est déductible du revenu imposable. Que les mutuelles coutent 3 fois plus cher n'est pas étonnant.

Enfin, amputer le pouvoir d'achat des retraités est une mesure définitive. Pour un actif, cela ne l'est pas. L'actif peut améliorer sa situation, pas le retraité. Il n'y a plus de revalorisation (elles sont retardées ou supprimées), il y a des impôts supplémentaires (la demi part des veuves, les majorations de pension qui sont devenus imposables) : c'est une accumulation de chose qui, avec l'augmentation de la CSG, génère un sentiment de ras le bol. Je reçois personnellement beaucoup de commentaires et de remarques. Mais ce n'est que quelques-uns, parmi les plus aisés, qui soutiennent l'effort que les retraités pourraient faire.