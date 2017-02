Le CSA en guerre contre Marine Le Pen ! Et il est sûr de gagner car c’est lui qui fixe les règles du pugilat…

Marine Le Pen a écrit au CSA pour demander un peu de rattrapage sur le temps de parole accordé à son mouvement. En effet, argue-t-elle, la droite et la gauche ont quasiment monopolisé les écrans ces dernières semaines. Primaires obligent, les Républicains et les socialistes se sont goinfrés jusqu’à l’indigestion (la nôtre).

Les arguments de Marine Le Pen (ces arguments-là, pas les autres…) sont de bon sens.

Le Front National est, élection après élection, le premier parti de France. Et tous les sondages concordent à dire qu’il en sera de même lors du premier tour de la présidentielle. Cela ne mérite ni amour ni tendresse. Mais au moins le respect élémentaire de la démocratie. Le Front National, que l’on sache, n’est pas interdit. Et c’est librement qu‘il concourt aux suffrages des Français…

Le CSA pense autrement. Il a envoyé promener Marine Le Pen en brandissant son mode d’emploi de fonctionnement. Un peu comme à l’armée. Le règlement c’est le règlement. Et le petit doigt sur la couture du pantalon SVP… Pour conforme qu’elle soit à son règlement, la décision du CSA est une décision imbécile. C’est la meilleure façon de montrer aux électeurs du FN qu’ils sont ostracisés, qu’on les tient pour des citoyens de seconde zone.

Déjà que le mode de scrutin fait qu’ils n’ont que deux députés à l’Assemblée. Et Marine Le Pen s’entend à merveille pour jouer sur la corde victimaire. Il me semble, mais comme le CSA est a priori apolitique, je sais que mon avis ne sera pas pris en compte, que plus on entendra le FN à la télévision et à la radio, plus il perdra de sympathisants. Parce que son discours… En revanche, moins on l’entendra dans les médias audiovisuels ou autres… plus il y aura d’électeurs pour s’intéresser à la diablesse, Marine Le Pen, qu’on récuse. Mais dans un souci de trouver une solution équitable pour le FN, et qui soit conforme au règlement du CSA, j’ai une idée. Que Marine Le Pen organise une primaire au Front National ! Vous imaginez un plateau où elle se coltinera avec Marion-Maréchal Le Pen, avec Florian Philippot, David Rachline et plein d’autres qui aspirent à sortir de l’ombre. Plusieurs débats, plusieurs chaînes… Audience garantie. Des millions de téléspectateurs ! Enfoncés ceux des primaires de la droite et de la gauche ! Génial, non ?