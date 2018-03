Cryptojacking : votre facture d’électricité a explosé, votre ordinateur paraît fatigué ? Peut-être vous fait-on miner du BitCoin à votre insu

Atlantico : Le nombre de cryptojacking a augmenté de 8 500% dans le seul dernier trimestre de l'année 2017 selon le dernier rapport de l'entreprise Symantec. Qu’est-ce que le cryptojacking et comment expliquer ce bond dans les attaques ?

Michel Ruimy : Avec le cryptojacking, il ne s’agit pas de voler directement de l’argent ou des données mais simplement de la puissance de calcul - ce qui limite du même coup les risques de sanction - pour générer des crypto-deniers via le minage des cryptomonnaies.

Auparavant, le cryptojacking se limitait à l’installation d’un programme sur l’ordinateur de la victime qui secrètement minait la cryptomonnaie sans le savoir.

Aujourd’hui, la dernière version du cryptojacking s’effectue via votre navigateur Internet. Cette technique n’est pas nouvelle. Elle date, en fait, de 2011. Son retour en fanfare peut s’expliquer notamment par l’usage facile de certains logiciels du commerce comme CoinHive, écrit dans le langage informatique JavaScript. Pour en profiter, il suffit d’ajouter quelques lignes de script au code de votre site Web. Dès lors, lorsque vous visitez certains sites et utilisez leurs services, soi-disant gratuits, ceux-ci peuvent utiliser votre ordinateur. C’est le cryptojacking. Par la suite, un ordinateur cryptojacké est ajouté à un pool pour travailler sur une tâche.

Ainsi, rien n’est gratuit sur l’Internet ! Les sites Web et les applications qui ne vous facturent pas leurs services recueillent vos données ou vous bombardent de publicités.

Pourquoi les cyber-délinquants font-ils cela ? Car aujourd'hui, certains sites ont trouvé une nouvelle manière d’être profitable…

Rappelons tout d’abord ce qu’est le minage. C’est une opération qui consiste à valider une transaction, réalisée, par exemple, en bitcoins, en encryptant les données et à l’enregistrer dans la blockchain. Pour cela, les opérateurs - particuliers, entreprises -, qu’on nomme « mineurs », utilisent un logiciel leur permettant de résoudre un problème mathématique qui validera cette transaction.

Cette résolution nécessite une puissance de calcul - de processeurs, d’ordinateurs ou de cartes graphiques utilisées pour les jeux vidéo - de plus en plus importante. Cette activité est donc très énergivore. Par exemple, chaque transaction bitcoin consomme l’énergie nécessaire pour faire bouillir environ 36 000 casseroles d’eau. En 1 an, l’ensemble du réseau minier Bitcoin consomme plus d’énergie qu’un pays de la taille de l’Irlande !

En cas de succès, c’est-à-dire pour les mineurs les plus rapides, ces opérations de cryptage des données et d’enregistrement de transactions dans la blockchain permettent aux mineurs de se voir récompensés en bitcoins, tant que la limite d'émission (21 millions) n’est pas atteinte. Avec le temps, le montant de cette récompense va en décroissant. De 50 bitcoins par bloc en 2009, elle est passée à 25 bitcoins en 2012, puis à 12,5 bitcoins en 2016.