Crypto-mine d’or en vue ? Quand le Blockchain rencontre l’univers des jeux vidéo

​Si le Blockchain est associé aux crypto-monnaies comme le Bitcoin, et souffre ainsi d'une image ​dégradée, l’apparition de jeux utilisant cette technologie pourrait modifier cette image. En quoi ces "crypto-pets" peuvent-ils exploiter la technologie du blockchain ? Quels sont les apports de cette technologie pour ce type de jeux ?

Tous les secteurs de notre économie semblent être impactés par la technologie Blockchain qui, je le rappelle s’est fait connaître grâce au Bitcoin. Cependant beaucoup d’entreprises encore, bien que ne sachant pas ce recouvre ce concept veulent leur Blockchain, et ce quel que soit le domaine d’activité …

Ainsi, l’automobile connectée est aujourd’hui un maillon de la Blockchain.

IBM décline son environnement de développement d’applications blockchain en une version « simplifiée » axée sur les projets pilotes et incitent les entreprises à l’intégrer dans leurs stratégies. L’intelligence artificielle s’associe à la Blockchain dès ce début d’année et Google travaille sur sa propre technologie Blockchain. Le Crédit Agricole, Arkéa Investments Services et BNP Paribas utilisent maintenant les technologies de la blockchain pour des cas d'usages variés mais bien concrets.

Grâce à la technologie de la « blockchain », Carrefour prétend a mis en place une traçabilité sans faille de ses produits et les industries s’apprêtent à tracer leurs matières premières.

On s’interroge aussi sur le fait que cette technologie puisse à terme révolutionner le droit d’auteur et l’authentification des diplômes par exemple et vous ne pourrez plus mentir sur vos CV. La biométrie et les preuves à l’identité n’ont bien sûr pas loupé le train de la Blockchain… Il en va de même pour la monnaie Bitcoin où il est semble difficile, voire compliqué pour ces mêmes entreprises d’expliquer le fonctionnement de cette monnaie, voire de donner approximativement le nombre de cryptomonnaies existantes à ce jour ( Plus de 1300 selon cet article ).

Toujours est-il que Les termes crypto-monnaies et Blockchain sont rentrés dans le dictionnaire et qu’il va falloir vivre et faire avec eux. Le monde des jeux n’a pas été cité mais il est pourtant bien présent dans les technologies Blockchain. Fin novembre 2017 apparaissait CryptoKitties, un jeu online créé au Canada, consistant à élever des chatons virtuels, les vendre ou les échanger, et les faire se reproduire pour obtenir de nouveaux chatons, eux-mêmes caractérisés par un aspect et un « patrimoine génétique » unique - le tout intégralement basé sur la blockchain Ethereum.

C’est plus de 100 000 chats virtuels qui se sont retrouvés en circulation sur la toile ! En janvier 2018, le géant chinois de la recherche Baidu a lancé Leci Gou, un jeu blockchain qui permet aux utilisateurs de collectionner des chiots de dessin animé.

«Nous pensons que les jeux blockchain débloquent de nouvelles catégories et de nouvelles possibilités», explique Arthur Camara, un développeur d'Axiom Zen, la startup canadienne derrière CryptoKitties. "Avec Blockchain, le jeu devient soudainement ouvert, transparent, portable et extensible."

L'attrait de ces applications gamifiées n'est pas difficile à comprendre. Avec CryptoKitties, par exemple, chaque chat a son propre ADN numérique. Les chats peuvent être achetés, vendus, échangés et élevés pour créer de nouveaux chatons de bande dessinée avec une combinaison des caractéristiques et des traits de leurs parents. Des choses comme des queues, des taches et même des ailes de dragon peuvent être héritées et transmises dans la blockchain.

Dans le monde du jeu vidéo, cela signifie également que, contrairement au passé, les données[PJ1] que sont vos personnages, votre équipement ou vos animaux de compagnie sont entièrement la propriété du joueur. Une forme de micro-transactions dans laquelle les acteurs sont aussi investis que le développeur. Les joueurs peuvent partager leurs données sur des jeux qui utilisent la même plate-forme.

Comme le précise aussi le site Usbek et Rica, Blockchains et crypto-monnaies généralisent la notion de propriété virtuelle, tout en facilitant l’échange de biens immatériels. Ce principe fait office de catalyseur et, sans surprise, l’écosystème « blockchain et jeux » se développera ainsi rapidement. Beaucoup de jeux disposeront de leur propre crypto-monnaie, mais plusieurs projets de crypto-monnaies entendent aussi devenir « la monnaie des gamers » nous rappelle aussi ce site.

Les blockchains vont aussi introduire une nouvelle forme de monétisation du jeu et faciliter les transferts de valeur dans et entre les jeux, elles vont aussi transformer, en toute logique, les jeux basés par essence sur l’argent.

Il est aussi question d’assurer le joueur de l’authenticité d’un tirage au sort en ligne est totalement aléatoire grâce à la cryptographie et les smart contracts. D’où un retour probable et rapide à la confiance dans des jeux comme le Poker où l’on pourrait déposer et retirer des fonds rapidement de façon anomyme.

Edgeless offre pour l’instant du Blackjack mais proposera un jour poker et paris sportifs, Quanta développe une ambitieuse loterie, et SmartPlay propose une roulette directement inspirée des casinos – mais dont chaque tirage est effectué sur une blockchain et donc vérifiable nous rappelle également le site Usbek et Rica.

Et il y a de plus en plus de preuves que ces jeux basés sur les blockchain sont la première fenêtre de la technologie pour des dizaines de milliers d'utilisateurs, explique Daniela Díaz Reyna, un autre développeur d'Axiom Zen. Robbie Ferguson, co-fondateur de Fuel Bros, l'équipe derrière Etherbots, affirme que les jeux sont cruciaux pour l'adoption généralisée de la technologie et des principes blockchain.

Tout ceci est maintenant facilité par des startups qui apportent la blockchain aux amateurs de jeux en ligne nous indique le site DECENTRAL et va être renforcé par la portabilité de ces jeux sur les Smartphones sachant qu’à ce jour le jeu Cryptokitties enregistre plus de 250 000 collectionneurs de chatons pour des transactions de 19 millions de dollars. Au total, près de 50 000 animaux virtuels ont été élevés par les utilisateurs. De plus, certains chats se sont vendus pour plus de 145 ether, soit l’équivalent de 110 000 dollars !!!