Croissance molle et ralentissement du commerce mondial : les prévisions économiques de 2017

L’année 2016 a été certes moins bonne que prévu mais aurait pu être pire. La croissance était attendue en progrès pour l’ensemble de l’économie mondiale ainsi que pour l’Europe. Le Brésil devait sortir de la récession et les pays émergents rebondir. Cela ne s’est pas passé ainsi, mais la crise financière chinoise du début de l’année a été vite cantonnée, le Brexit n’a pas instantanément provoqué la récession annoncée, et l’arrivée de Donald Trump à la Présidence des États-Unis a dopé les marchés en cette fin d’année.

L’économie mondiale semble évoluer sur un plateau.

Les gains de productivité ne sont pas de retour en particulier au sein des pays avancés ce qui entrave leur croissance potentielle. La croissance de la Chine s’étiole lentement sans pour autant s’affaisser.

Pour 2017, les incertitudes sont nombreuses rendant les prévisions difficiles. De nombreux évènements pourraient peser sur la croissance, qu’ils soient de nature politique, économique ou financière.

Le prix du pétrole, en hausse peut-être mais pas sûr !

Depuis deux ans, le pétrole fait la pluie et le beau temps économique. La baisse du cours du baril a été une aubaine pour les pays consommateurs non producteurs (Europe, Japon). Elle a été, en revanche, responsable d’un tassement de la croissance aux États-Unis et a mis en difficulté de nombreux pays producteurs (Venezuela, Nigeria, Algérie, etc.). Avec la décision de l’Opep de contingenter la production, décision à laquelle s’associent plusieurs pays non-membres de l’organisation comme la Russie, les prix pourraient s’inscrire à la hausse. Néanmoins, l’élasticité de la production américaine et la croissance en demi-teinte de l’économie mondiale pourraient peser sur les prix. En outre, au sein de l’Opep, les différents membres sont loin d’avoir des positions convergentes. La Libye, l’Iran, l’Irak et le Nigeria pourraient être tentés de ne pas respecter l’accord. Dans ces conditions, les prix devraient rester autour de 50 dollars le baril durant le premier semestre.

L’appréciation du dollar pourrait renchérir le prix du baril exprimé en euros ou en yens pour les pays européens et le Japon.

L’inconnue des taux d’intérêt

En 2017, comme cela a été annoncé, la Fed réussira-t-elle, à trois reprises, à relever ses taux quand elle n’a pu le réaliser qu’une fois en 2016 ? Si tel est le cas, l’écart de taux entre les banques centrales de part et d’autres de l’Atlantique sera important. Il pourrait être alors de plus de 2 points. La remontée des taux américains pourrait provoquer des transferts de capitaux au détriment des pays émergents mais aussi de l’Europe. La Banque centrale européenne devrait, comme elle l’a indiqué au mois de décembre 2016, poursuivre, durant toute l’année 2017, ses rachats d’actifs ; ce qui facilitera le financement des États. Néanmoins, sur les marchés, une hausse des taux, par effet de contagion, est à attendre. Si elle s’accompagne d’un retour de l’inflation vers l’objectif des 2 %, ce sera le signe d’une normalisation ; dans le cas contraire, la conjoncture pourrait en pâtir. L’immobilier, très sensible aux variations de taux, pourrait connaître un retournement de tendance.

Les marchés "actions" seront-ils affectés par la hausse des taux ? Les sommets atteints par Wall Street laissent craindre un repli en 2017. Celui-ci pourrait être contrecarré en cas d’accélération de la croissance. Logiquement, en se référant au cycle économique américain, celle-ci devrait se ralentir. Les grands travaux et la baisse de l’impôt sur les sociétés pourraient favoriser les entreprises américaines et soutenir ainsi leurs cours boursiers. Les marchés européens, eux, pourraient pâtir d’une fuite des capitaux vers les États-Unis.