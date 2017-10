Croissance en hausse mais chômage qui continue à augmenter : les explications du nouveau paradoxe français

Atlantico : Les données qui viennent corroborer les chiffres publiés par la DARES le 26 septembre dernier, indiquant une hausse de 1.3% le nombre de chômeurs de catégorie A sur les trois derniers mois (soit 46 300 personnes ). Comment expliquer une telle "anomalie" alors que l'économie française connaît une reprise réelle de sa croissance ?

Pierre-François Gouiffès : Au-delà du débat sur la statistique mensuelle issue de Pôle Emploi, tous les éléments d’information conduisent à conclure que le chômage en France reste sur un plateau : Pole Emploi nous indique un taux de chômage en baisse de 1% depuis fin 2016 pour les catégories A (aucune activité) et en hausse de 3% pour les catégories ABC (y compris l’activité réduite). L’INSEE mentionne (taux de chômage au sens du BIT) une baisse de 0,1% entre le premier et le second trimestre 2017 et enfin Eurostat nous dit que le taux de chômage a baissé de 0,1% depuis fin 2016.

Bref la saignée est terminée mais la France ne connaît pas la baisse spectaculaire du chômage constaté tant à la fin des années 1990 (sous Lionel Jospin) ou avant la crise de 2008.

Cette absence de baisse est difficile à comprendre au regard de la plupart des autres indicateurs économiques et sociaux qui sont dans le vert : croissance économique, création d’emplois dans le secteur privé, moral des chefs d’entreprise, augmentation d’activité, modération de la croissance de la population active… Cette configuration conduit certains commentateurs à remettre en cause la solidité des chiffres de Pole Emploi du fait de leur nature administrative et de la forte volatilité.

En revanche et si l’on considère que la statistique est solide, apparaissent alors plusieurs explications. D’abord la sortie de la logique de traitement politico-budgétaire du taux de chômage qui a en quelque sorte atteint son paroxysme à la fin du quinquennat de François Hollande avec le plan « 500 000 demandeurs d’emploi en formation » et les contrats aidés : on constate une baisse très forte des entrées en stage (57 000 contre plus de 80 000 par mois entre juillet 2016 et janvier 2017). L’exécutif a aussi réduit les feux en qui concerne les contrats aidés, et l’absence de baisse du chômage semble corroborer l’hypothèse d’une absence d’augmentation de l’employabilité des personnes passées par ces dispositifs (ils ne retrouvent pas un emploi « normal » à la sortie).

Un autre facteur d’explication plus structurel pourrait être la baisse de la richesse en emplois de la croissance : on considère généralement qu’une croissance supérieure à 1,2% crée des emplois en France, pourtant nous sommes à 1,7-1,8 et la décrue du chômage ne s’enclenche pas pour le moment. Il y a enfin l’enjeu de la baisse structurelle d’employabilité des personnes durablement au chômage, notamment quand on pense au désastre de la hausse du chômage des plus de cinquante ans qui a tout simplement doublé depuis 2010.