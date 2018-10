Crise politique, tensions sociales et... calme plat dans le pays : mais comment expliquer le grand paradoxe du quinquennat Macron ?

Atlantico : Comment expliquer ce paradoxe d'une France qui rejette la politique menée sans que cela ne se traduise par une progression des mobilisations, et, ce dans un contexte latent d'accumulation de faits divers reportant des actes de violence gratuite ?

Maxime Tandonnet : Le climat général ne semble pas se prêter à une mobilisation dans la rue et des mouvements de masse pour faire plier le pouvoir politique. La crise de défiance ne touche pas uniquement le Gouvernement comme le montre le sondage CEVIPOF sur la confiance des Français réactualisé chaque année. Le discrédit touche aussi lourdement les syndicats: ils sont la troisième institution en laquelle les Français ont le moins confiance: 27%, à égalité avec les banques, devant les médias (24%) et les partis politiques, "lanterne rouge" avec 9% des personnes interrogées qui leur font confiance.

A l'inverse, les Français font confiance à l'armée (76%) et aux petites et moyennes entreprises (76%). Tout ceci n'est pas le signe d'une envie de révolution... Les Français ne sont pas prêts à s'en remettre à des formes de mobilisation qui seraient susceptibles de les pousser à manifester. Tout se passe comme si la société française était gagnée par la tentation du repli individualiste. Ce que vous appelez "l'impopularité" du président Macron est une forme de déception et d'indifférence, pas forcément un désir de chamboulement politique, de chaos et d'aventure! Le pays compte 8,8 millions de personnes vivent avec moins de 1024 euros par mois, ce qui est considéré comme le seuil de pauvreté et 6 millions de personnes privées d'emploi, selon un décompte large. Les mécontentements se multiplient à l'exemple des retraités. Pourtant, la colère reste individuelle, atomisée. Chacun tente de s'en sortir par ses moyens individuels. Une sorte de fatalisme pèse sur la France.

Eddy Fougier : Il est vrai qu'il y a un vrai paradoxe. Chaque mois d'aout, on annonce une rentrée chaude et ça n'a pas été le cas. Pour moi, il y a plusieurs justifications.

J'ai le sentiment qu'une grande partie de la population qui s'est montré intéressé pour la politique durant la présidentielle, qui a fait preuve d'une forme de curiosité par rapport au nouveau pouvoir et aux réformes qui se mettaient en place, semble être tombée dans une forme d'indifférence.

Il y a eu effectivement chez les Français, une forme d'espoir. La droite a déçu, la gauche aussi, donnant la chance à Emmanuel Macron qui veut dépasser les clivages et mettre en place des réformes qui a avaient été repoussée. Aujourd'hui, il en ressort une déception.

Une partie des Français ne croient plus du tout en la politique. Le double paradoxe, c'est que cela ne se transforme pas en mouvement de rue. Ni même par un regain de popularité dans l'opposition. Ça ne bénéficie à personne. La lassitude n'est pas seulement vis-à-vis du gouvernement, mais vis-à-vis de la classe politique en général.

Ce qui est inquiétant c'est que c'est une colère rentrée, comment va-t-elle s'exprimer ?

Les Français font-ils preuve d'inertie, de résignation, ou peut-on se préparer à une contestation de nature plus radicale ? Quels sont les risques de voir cette résignation dériver en un mouvement de nature plus violente ?

Maxime Tandonnet : Rien n'est plus calme qu'un baril de poudre une demi seconde avant l'étincelle... Il est impossible de présumer du prolongement indéfini de ce climat de résignation. Les grands mouvements sociaux surgissent souvent aux moment où nul ne les attend. Quelques mois avant mai 1968, un journaliste du monde, Pierre Viansson-Ponté proclamait dans un éditorial célèbre: "la France s'ennuie". Une révolution est partie de cette lassitude et de cette apathie apparente. De même, quelques mois avant le mouvement social de fin 1995 qui a paralysé le pays pendant trois semaines, un climat apaisé prévalait sur la politique de réformes conduite par Alain Juppé Premier ministre. Pour déclencher un mouvement social, il faut un élément catalysateur, un projet de réforme emblématique qui cristallise le mécontentement et les inquiétudes en vertu d'une alchimie complexe... Ensuite, tout peut aller très vite, au moment où nul ne l'attend, partie de presque rien, la colère fait boule de neige et le pays, en quelques jours, peut sombrer dans le chaos et la violence.

Eddy Fougier : Je pense qu'il y a un peu des deux. Encore une fois, il y a une grande déception vis-à-vis de la classe politique et des capacités du gouvernement a répondre aux préoccupations des Français. Aussi, il n'y a pas de résultat. Il y avait cette idée qu'on allait laisser une chance au nouveau et pour différentes raisons il y aeu une déception.

Ce qui domine c'est un sentiment d'indifférence que je constate dans la relativement faible notoriété de la plupart des ministres du gouvernement. Su l'on demande au grand public de citer cinq ministres, ils auront du mal.