Crise humanitaire aiguë au Yémen : mais où sont les belles âmes françaises tellement promptes à boycotter Israël quand il ne s’agit plus de défendre les Palestiniens mais les Yéménites accablés par les Saoudiens ?

Après deux ans de guerre la situation au Yémen n'a jamais été aussi déplorable. Dernier événement en date l'émergence d'une épidémie massive de choléra qui pourrait toucher jusqu'à 600 000 personnes fin 2017. Comment expliquer, au regard de la situation de crise et sanitaire sur place que presque aucune voix ne s'est levée en France pour boycotter le pétrole saoudien ?

Alain Rodier : Effectivement, une guerre civile a actuellement lieu au Yémen. Pour résumer, les al-Houthis, des tribus zaydites proches de l’islam chiite se sont alliées à l’ancien président Abdallah Saleh (viré suite au "printemps arabes") pour s’emparer de la partie ouest du pays (dont la capitale Sanaa) et contrôlent les rives de la mer Rouge et peuvent mettre en danger la circulation dans le détroit de Bab el Mandeb.

C’est une guerre par procuration qui oppose l’Iran à l’Arabie Saoudite qui emmène derrière elle une large coalition de pays arabo-sunnites.

La France n’a strictement aucun intérêt économique ou politique dans la zone en dehors du problème du contrôle possible du détroit de Bab el Manded par Téhéran (qui est aussi capable de bloquer le Détroit d’Ormuz si une crise internationale éclatait dans la région déjà très incendiaire).

Il convient aussi de souligner l’appui direct des États-Unis et des Britannique à cette coalition emmenée par l’Arabie saoudite qui s’est engagée à soutenir le gouvernement légal du Yémen. Sur le plan militaire, cette coalition est totalement ensablée et aucune des parties n’a espoir d’une cessation des hostilités à court ou moyen terme. Tout cela provoque un désastre humanitaire sans précédent, le Yémen étant déjà un des pays les plus pauvres de la planète.

Donc, pour Paris, il est difficile et délicat de prendre partie - surtout que Washington soutient Riyad dans la lutte sourde qui l’oppose à Téhéran -.

Mais, pourquoi ne pas boycotter le pétrole saoudien, telle est votre question. La réponse est simple : vous plaisantez ? Nos beaux penseurs sont trop avides de partir en week-end au bord de la mer à bord de leur belle automobile qui roule au pétrole.

A contrario, lorsque le moindre événement, phénomène de violence survient en Israël, les appels au boycott de produits israéliens sont légions. Comment expliquer ce deux poids deux mesure selon vous ?

Alain Rodier : Nous avons en France un lobby anti-sioniste qui est extrêmement actif bien que les « intellectuels » qui l’accompagnent tentent bien d’éviter tout débordement qui pourrait être assimilé à de l’anti-sémitisme. Ce n’est pas vraiment le cas sur le terrain lors de quelques manifestations « populaires » qui font dans le « hard ». Les autorités n'osent pas trop réagir par souci de maintien de l'ordre public.

Je ne suis pas un expert de la situation israélienne pour la simple raison que je pense que tout est bloqué pour des années. Aucune des parties n’est prête à la moindre concession donc il n’y a malheureusement rien à espérer à court ou moyen terme. En conséquence, j'ai cessé de l'étudier depuis des années.