Crise du capitalisme : retour sur le déclin préoccupant des petites entreprises américaines depuis les années 1980

Atlantico : Le capitalisme semble perdre de sa superbe aux États-Unis. Et pour cause, seuls 39% des Américains âgés de 18 à 29 ans soutiennent encore ce système économique. Évolution de l’idéologie, creusement des inégalités, plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Parmi eux, et pas des moindres, le déclin des petites entreprises. Comment s’est déroulé le déclin de petites entreprises des années 1980 à aujourd'hui ? Quels sont les secteurs qui ont été les plus touchés ?

Michel Ruimy : Il faut bien saisir que le capitalisme américain se fonde sur une philosophie, celle de la liberté de s’enrichir. Le modèle dominant est celui du self-made-man, dont certaines icônes sont notamment Bill Gates ou Elon Musk, qui sont parvenus à devenir riches par leurs propres moyens.

Pourtant, le magazine américain Time consacrait, en 2016, sa « une » à la crise du capitalisme. Dans les pages intérieures, un long article revenait sur la financiarisation de l’économie américaine depuis les années 1980 et, plus généralement, de l’économie mondiale. Il constatait l’emprise croissante de l’industrie financière sur l’économie et comment Wall Street et ses méthodes en sont venus à régner en maître aux Etats-Unis.

Dans ce contexte et dans une perspective historique, le déclin des petites entreprises peut s’expliquer par les spécificités du capitalisme américain, qui peut se caractériser en 5 points :

Tout d’abord, une très grande dimension des entreprises. Même si le modèle de production fordiste, avec ses produits très standardisés, a évolué, l’idée que la taille est source d’économies d’échelle et de réduction des coûts reste dominante. C’est pourquoi, les fusions sont toujours aussi nombreuses, et les consolidations, rapides.

Ensuite, en prolongement, il y a la législation antitrust. Partout où le modèle capitaliste américain s’est imposé, il a été précédé ou il s’est accompagné de cette réglementation de la concurrence. Au plan historique, les cartels et les ententes étaient souvent associés à des comportements prédateurs. Ce sont les industriels eux-mêmes qui ont réclamé des règles. Or, ­ et c’est une caractéristique politique du pays ­ la loi fédérale, telle qu’elle est interprétée par la Cour suprême à la fin du XIXème siècle, a organisé les relations entre les États mais ne s’est pas ingérée dans leur fonctionnement interne. En interdisant les cartels, qui traversaient les frontières locales, le Sherman Act a donc eu pour effet ­ non anticipé ­ de favoriser les concentrations capitalistiques à l’intérieur des Etats et de généraliser la holding comme structure légale.

Troisième point qui dérive du précédent, l’organisation des industries en oligopoles.

Quatrième aspect, le statut de l’entreprise avec la prééminence de la société anonyme, d’un actionnariat dispersé et le rôle important de la Bourse, qui est devenue le pôle unificateur de l’ensemble des pratiques et des finalités de l’entreprise : les sociétés sont toujours à la recherche d’une haute rentabilité financière.

Enfin, la séparation entre propriété et gestion, qui a pour corollaire la professionnalisation du management.

Ainsi, faut-il partir des changements structurels, qui ont eu lieu depuis 35 ans en liaison avec la libéralisation financière, pour expliquer ces mutations qui ont touché le cœur du système capitaliste. C’est un type de libéralisme purement économique qui s’est imposé et qui n’a rien à voir avec le libéralisme que l’on connaissait jusque-là, qui était un mode de compromis politique, fondé sur les libertés démocratiques.

En conséquence, l’ensemble des secteurs ont été plus ou moins touchés. Les PME, très largement présentes dans la construction et l’industrie, ont été particulièrement fragilisées pendant la crise financière : dès 2006 dans la construction, puis, en 2008, dans l’industrie manufacturière avec la chute des commandes qui a immédiatement suivi la faillite de la banque Lehman Brothers. Même si un rebond dans la création d’entreprises été observé depuis, la logique générale du capitalisme américain persiste.

Les petites entreprises constituent l’une des principales composantes du capitalisme. Pour autant, si des entreprises plus petites et moins productives sont mises en faillite par des entreprises plus grandes et plus productives, cela nuit-il nécessairement à l’économie du pays ?

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont une partie de la colonne vertébrale de l’économie américaine car elles constituent la trame du tissu économique et assurent l’essentiel des créations d’emplois. En effet, elles se créent, attirent les salariés, se développent en s’appuyant sur l’innovation et séduisent les investisseurs en entrant en Bourse. Elles savent aussi s’exporter dans le monde et parfois s’y installer avec succès. Pour tout cela, elles sont les garantes de la santé du pays.

Ainsi, la Small Business Administration a recensé, en 2014, plus de 28 millions d’entreprises dans le pays et établi qu’entre 1993 et 2013, 65% des nouveaux emplois créés étaient imputables aux PME. Néanmoins, s’il y a une vingtaine d’années, ces petites et moyennes entreprises contribuaient pour moitié à la richesse créée (Produit intérieur brut - PIB) dans le pays, leur part, il y a 10 ans, avait légèrement diminué pour s’établir à environ 45% contre, par exemple, 50% au Royaume-Uni et 70% en Italie. Depuis, cette contribution a continué de se réduire, le choc post-Lehman ayant davantage fragilisé cette catégorie d’entreprises.