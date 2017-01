"Le crime était parfait... ou presque" : suspense et humour servis par un excellent duo féminin

THEATRE

LE CRIME ÉTAIT PARFAIT... OU PRESQUE

De : Jean-Paul Bathany

Avec : Marie Arnaudy et Marie Perrin

Mise en scène : Bernard Malaka

L'auteur

Jean-Paul Bathany est comédien, auteur de théâtre et scénariste pour le cinéma et la télévision. Signalons, en particulier, sa contribution aux "Guignols de l'Info"(Canal Plus), de 1993 à 1999; à la série "H" (Canal Plus); et à la première saison de "Caméra Café" (M6).

Thème

Une femme que vous ne connaissez pas sonne chez vous un soir pour vous annoncer que vous allez la supprimer...

Oui, vous avez bien lu.

Cette inconnue ne dit pas qu’elle VA vous supprimer mais que VOUS allez la supprimer.

Les statistiques sont formelles : 100% des sondés mettraient cette inconnue à la porte parce qu’on ne discute pas avec une folle. Oui mais voilà… La folle n’est peut-être pas si dingue que ça…

Points forts

- Deux excellentes comédiennes, Marie Arnaudy et Marie Perrin, nous embarquent avec brio et énergie dans cette folle aventure. Si Térébenthine et Véronique ont des personnalités bien différentes, leur tentative de communication en est d'autant plus drôle.

- la plume vive et mordante de Jean-Paul Bathany. Outre l'intrigue bien ciselée qui tient le spectateur en haleine, les dialogues sont drôles, intelligents et surprenants.

- un thème original qui peut même faire réfléchir le spectateur à son propre destin. A la sortie de la pièce, chacun peut s'interroger sur ses ressemblances avec Térébenthine, cartésienne, ou Véronique qui croit aux signes prémonitoires.

Points faibles

Seul petit bémol, l'absence de changement de décors peut donner, par moments, un sentiment de monotonie.

En deux mots



Suspense et humour garantis, servis par un excellent duo 100% féminin.