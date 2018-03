Le CRIF, la LDJ et la marche blanche : don’t feed the trolls !

Le CRIF, une fédération d’associations juives dont la représentativité se réduit de plus en plus à la lettre « r » de son sigle, et la LDJ, une poignée de loubards bas de plafond, sont donc parvenus, sans concertation préalable on l’espère, à troller la marche blanche d’hier.

Avec la même obstination perverse qu’un oisif en slip passant son temps à polluer les conversations sur les réseaux sociaux ou les fils de commentaires sous les articles des sites d’info, ils ont en effet réussi à transformer ce qui devait être un hommage aussi digne qu’universel à une vieille dame assassinée en grotesque foire d’empoigne.

Et à jeter un coup d’oeil aux unes du lendemain, pas de doute, c’est bien ce qui semble rester de l’événement : l’exfiltration mouvementée de Mélenchon, les aller-retours de Le Pen, et surtout les échanges de noms d’oiseaux entre partisans et adversaires des uns et des autres.

Pour le témoignage serein de solidarité nationale, auxquels croyaient pourtant se rendre plusieurs milliers de personnes révulsées par l’antisémitisme et vraisemblablement indifférentes à ces mic-macs, on repassera…

On espère tout de même, une fois le soufflé retombé, que le débat se recentrera sur la lune plutôt que sur le doigt. En France, aujourd’hui, et ce n’est pas faire injure à la France tout entière de le dire, être trop visiblement juif est (re)devenu compliqué. Ilan Halimi, l’école de Toulouse, l’Hyper Casher de Vincennes, Sébastien Selam, Sarah Halimi, et maintenant Mireille Knoll, on ne fait plus vraiment dans le « détail », comme disait autrefois le seul troll officiel de la République.

Alors les petites provocs insanes du CRIF et de la LDJ, ignorez-les. Dans les marches blanches comme sur le Web, don’t feed the trolls !