Course à l'échalote budgétaire : comment le gouvernement italien se sert du mauvais élève français pour justifier la hausse de son déficit

Atlantico : Comment évaluer le budget présenté au regard des obligations européennes et des promesses électorales ?

Michel Ruimy : Le gouvernement de coalition Ligue - 5 Étoiles est confronté à une équation budgétaire compliquée : tenir des promesses de campagne, coûteuses, qui ont été estimées à 100 milliards d’euros, tout en contenant les déficits publics. C’est la quadrature du cercle pour le gouvernement italien.

La coalition entre le Mouvement 5 Étoiles de Luigi Di Maio (M5S, populiste) et la Ligue de Matteo Salvini (nationaliste) a finalement gagné la « bataille du déficit » dans l’élaboration du premier budget de la coalition populiste M5S / Ligue.

En effet, elle a vaincu la résistance du ministre des Finances, Giovanni Tria, qui s’était engagé à réduire l’endettement du pays et à maintenir le déficit à moins de 1,6% du Produit intérieur brut (PIB).

De manière plus précise, Giovanni Tria, un universitaire qui n’appartient à aucun des deux partis de la coalition et qui a été imposé par la Présidence de la République pour rassurer la Commission européenne et les marchés financiers, ne souhaitait pas voir le déficit dépasser la barre des 2 points de PIB, sous peine de voir flamber le « spread » (écart de taux entre les taux italiens et les taux allemands) et la dette exploser.

Rappelons que le spread est un bon indicateur de la perception du risque-pays par les investisseurs et, par conséquent, de leur appétit ou, au contraire, de leur aversion au risque. Le taux de l’emprunt consenti grimpe à mesure que les investisseurs (fonds de pension, fonds d’investissement…) s’inquiètent de la capacité de l’emprunteur à rembourser. Mécaniquement, l’écart avec le taux allemand qui est, en général, stable et bas, augmente lui aussi. Résultat, il faut rassurer les investisseurs, au risque sinon d’entretenir une spirale de défiance comme cela a été le cas en 2012, lorsque le spread Allemagne-Grèce s’était envolé à plus de 40 points de pourcentage.

La position du ministre des Finances était renforcée par celle du gouverneur de la Banque d’Italie, qui considérait que l’état actuel des finances publiques contraint le pays à ne recourir, qu’avec prudence, à des dépenses supplémentaires et à faire en sorte qu’un accroissement du déficit public serve uniquement à soutenir la croissance structurelle de l’économie italienne.

Tous deux, craignent que cette politique d’expansion budgétaire n’entraîne, au plan financier, une chute de la confiance des investisseurs et que l’impact sur les taux d’intérêt soit particulièrement élevé. Déjà, avant la décision du gouvernement italien, le rendement de l’emprunt d'Etat italien à 10 ans s’était tendu de 3 points de base à 2,89% et le cours de l’eurodollar était en baisse.

Une augmentation improductive du déficit pourrait détériorer les perspectives de financement public, alimentant les doutes des investisseurs et poussant le taux des obligations italiennes à la hausse. Le ratio dette / PIB pourrait rapidement s’engager alors sur une « trajectoire insoutenable ».

Or, pour la Ligue et le M5S, ce chiffre de 2% n’était pas un tabou et les deux partis réclamaient même de pousser jusqu’à 2,4%, ce qu’ils ont réussi à faire.