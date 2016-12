Course aux derniers cadeaux : pas de panique, si vous n’avez pas de paquet, offrir une expérience vaut la plupart des objets

Virginie Franc-Jacob : On pourrait dire que ce type de cadeau profite en premier lieu à celui qui l'offre. I l n'a pas trop besoin de se creuser la tête, et cela peut lui faire gagner du temps.

C'est un avantage non négligeable pour les fêtes de Noël, où le nombre de cadeaux à faire est important. Une box, c'est rapide et facile à acheter. Au début de la généralisation de ce type de cadeaux, il y avait cependant une vraie innovation car il était rare d'offrir à ses proches des "expériences". Au départ, il y avait donc une vraie manière de se démarquer, plus que de choisir les cadeaux rapidement.

Quelles sont les tendances que vous prévoyez pour cette année ?

- Box vs bons achetés directement auprès du prestataire ?

Je pense que l'avenir dans ce secteur va vraiment du côté des bons achetés directement auprès des prestataires, plutôt que des "box". Les consommateurs commencent vraiment à s'en détourner, car ils ont constaté le plus souvent une qualité de service moindre avec une "box" plutôt qu'avec une prestation précise achetée en avance. Quand on a connu une ou deux mauvaises expériences, on s'en détourne, parfois définitivement.

- Prestation précise vs prestation "au choix" ?

Il y a une tendance à un retour vers des cadeaux personnalisés, qui rend moins populaire les "box" où vous pouvez choisir une activité parmi un choix assez diversifié. A défaut d'une box, on préferera même offrir une cagnotte à quelqu'un pour qu'il puisse vivre l'expérience de son choix. Les gens en ont assez de se retrouver avec des "box" qu'ils n'utilisent pas, les gens ne veulent plus consommer bêtement. La tendance va être de choisir quelque chose de précis car on appréciera plus l'image du temps passé à faire un choix.

- Trio restaurant/nuit d'hôtel/prestation bien-être vs nouvelles activités ?

On voit de nouvelles expériences émerger et remplacer effectivement le trio restaurant/nuit d'hôtel/bien-être comme les cours de cuisine ou des abonnements. Mais on voit aussi revenir des expériences assez classiques comme des places à un spectacle. Et le renouveau vers ce classique est finalement l'innovation du moment : les gens en ont un peu marre d'être dans le trio que vous citez. Les gens n'ont pas forcément envie de se retrouver dans des restaurants dont on ne sait rien de la qualité, ou des hôtels où l'on ne serait jamais allé soi-même par manque d'envie.