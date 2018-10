Cour suprême : la fin du cirque démocrate contre la nomination de Brett Kavanaugh

La nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour Suprême des Etats-Unis sera vraisemblablement confirmée. Les dernières investigations du FBI n’ayant trouvé aucun témoin pour corroborer les accusations de Mesdames Ford et Ramirez concernant des agressions sexuelles dont M. Kavanaugh aurait été l’auteur alors qu’il était étudiant, ces accusations sont considérées comme nulles, selon le principe de la présomption d’innocence, et le vote de confirmation en séance plénière du Sénat devrait avoir lieu rapidement. Les Républicains voteront comme un seul bloc.

Ils contrôlent 51 des 100 sièges du Sénat et ils pourront donc approuver la nomination du juge Kavanaugh avec 51 voix, plus quelques possibles défections chez les démocrates…

Cette confirmation, arrachée d’extrême e justesse, mettra fin à un processus de confirmation long de près de trois mois, et qui aura marqué l’opinion publique par l’ahurissant spectacle de bassesse politique offert par les opposants de M. Kavanaugh, principalement les sénateurs et sénatrices démocrates de la commission judiciaire. Le cynisme, la défiance, la violence, la mauvaise foi ont pris le pas, et de loin, sur le débat juridique, jusqu’à faire du processus de confirmation une« farce », un « cirque », « une honte nationale », selon les propos employés par M. Kavanaugh lui-même.

L’enjeu était de taille, certes, (la concrétisation d’un bloc conservateur majoritaire au sein de la cour Suprême) mais l’enjeu ne saurait justifier tout et n’importe quoi. L’âpreté de la bataille qui vient de se dérouler, traduit en fait la profonde division de la société américaine et illustre que deux ans après le 8 novembre 2016, les Démocrates n’ont toujours pas accepté, et encore moins digéré, l’élection de Donald Trump.

Rappel des faits et explications.

Tout commence le 27 juin. Le juge Anthony Kennedy annonce sa démission de la Cour Suprême. Il a 83 ans et siège depuis 1987. Il estime l’âge de la retraite arrivé. Nommé par le président Reagan, il s’était comporté au sein de la Cour comme un juge centriste, abandonnant parfois le camp des conservateurs pour se rallier au camp des progressistes. Comme par exemple en 2015 lorsqu’il avait soutenu la légalisation du mariage homosexuel…

Comme le demande la Constitution, le président Trump nomme son successeur en la personne de Brett Kavanaugh, un juge de 53 ans, de religion catholique, ancien conseiller du président Bush fils, et juge de la Cour d’Appel de Washington DC, la capitale américaine. Marié, père de deux filles, sorti de Yale et de Georgetown Prep, son pedigree est impeccable.

Mais sa nomination provoque l’ire instantanée des Démocrates. Dans la demi-heure qui suit l’annonce de sa nomination, Chuck Schumer, le chef de la minorité démocrate au Sénat déclare qu’il « s’opposera coûte que coûte et par tous les moyens à cette nomination». Un autre sénateur démocrate, qualifie Kavanaugh de « personnification du mal ». Sur le coup, l’outrance des propos choque à peine. Les politiques sont coutumiers de l’hyperbole verbale. Toutefois, les outrances ne font que commencer…