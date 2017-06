La Cour des Comptes regrette que Bercy maltraite les entreprises

"Dans ce contexte, les effectifs nombreux de la DGE (650 équivalents temps pleins - ETP - à fin 2014) ne sont pas aujourd'hui un atout pour une direction qui devrait être avant tout experte et stratège. Avec un secrétariat général occupant environ un quart des effectifs, l'attachement porté aux tâches de gestion (gestion statutaire des personnels fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ; gestion de deux corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'industrie) apparaît éloigné du cœur de métier de la direction.

Un dispositif plus resserré, mieux armé pour mobiliser les compétences externes, serait probablement plus efficace." Cour des Comptes Référé DGE

1- Une réforme pertinente

Amorcés à la fin de la décennie quatre-vingt-dix, les regroupements dont la DGE est issue se sont succédé progressivement jusqu'à la création, en janvier 2009, de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS). Le périmètre de compétences étant alors, pour l'essentiel, stabilisé, la transformation de la DGCIS en DGE, en septembre 2014, a consisté en une réorganisation et un nouveau projet managérial internes.

Au-delà du souci de rationalisation administrative et d'économie de moyens, cette longue réforme, menée par étape mais avec continuité par les gouvernements successifs, a reposé sur une double logique de politique publique : englober l'ensemble des secteurs productifs, de l'industrie aux services, au commerce, à l'artisanat et au tourisme ; couvrir de façon transverse les problématiques des entreprises, quels que soient leur taille et les facteurs de leur compétitivité.

Sans doute ambitieux, et donc risqué, ce parti apparaît pertinent face à la désindustrialisation et à l'affaiblissement de la compétitivité de l'économie pour que le Gouvernement puisse disposer d'une vision d'ensemble de l'appareil productif. À cet égard, le regroupement des administrations centrales concernées a utilement complété le couplage des compétences économiques et industrielles dans la répartition des portefeuilles ministériels, le ministre chargé de l'économie ayant également la responsabilité de l'industrie et de la plus grande part du secteur tertiaire marchand.

La DGE a ainsi joué un rôle clé dans le développement des politiques industrielles ou tournées vers le commerce, l'artisanat et les services. Elle est un point d'appui essentiel pour les travaux du conseil national de l'industrie et des comités stratégiques de filières.

2- Une réforme cependant inachevée

Toutefois, le regroupement des administrations centrales ne suffit pas, notamment lorsque les cloisonnements ministériels perdurent. Ainsi en matière énergétique, pour l'agroalimentaire, la construction, l'aviation civile ou l'espace, la vision et l'action censément globales du ministre chargé de l'économie se heurte à des partages d'attributions anciens que les particularismes administratifs, et souvent les organisations professionnelles elles-mêmes, s'attachent à conforter. Des comitologies spécifiques viennent doubler celle du conseil national de l'industrie et des comités stratégiques de filière. La cohérence de l'action de l'État en pâtit. Les nécessaires approches interministérielles ont du mal à s'imposer quand elles sont portées par une autorité ministérielle investie d'une mission transverse. Ainsi notamment, la double compétence des ministres chargés de l'économie et des affaires étrangères en matière de tourisme est une source de complexité.