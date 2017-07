La Cour des Comptes dénonce le scandale du recouvrement des cotisations RSI

Et oui elle l'a dit, elle a osé dire ça. Mais de quels territoires parle-t-elle ?

Depuis 2013, la CIA utilise ELSA pour localiser en quelques secondes n'importe quel utilisateur de Windows. Ce système est probablement le plus intrusif de ceux qui existent sur le "marché" du renseignement.

L'Italie menace de fermer ses ports si ses partenaires européens ne l'aident pas à accueillir plus équitablement les migrants qui débarquent sur ses côtes. Peu de chance que la France ouvre les siens, tout comme l'Espagne.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Chine : 16 morts et 10 disparus suite aux inondations dans le sud

Wimbledon : Herbert et Tsonga vite qualifiés

Procès d'un homme accusé d'avoir tué sa femme et égorgé ses enfants

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

86. Les organismes de recouvrement ont procédé en 2016 à la régularisation des revenus 2013 taxés d’office de 25 500 cotisants relevant de l’interlocuteur social unique, sur la base d’une assiette reconstituée à l’aide de données fiscales et en l’absence de déclaration de revenus d’activité de ces cotisants. La réglementation ne prévoyant la régularisation de taxations d’office qu’en cas de déclaration du cotisant, les produits et les créances ont été réduits à tort de 127 M€.

85. Les appels de cotisations en taxation d’office effectués par les URSSAF n’ont pu être corrigés pour les cotisants ayant déjà fait l’objet d’une taxation d’office, de même que le montant des créances des exercices antérieurs. L’ACOSS évalue l’incidence de cette irrégularité sur les comptes de l’exercice à au moins 220 M€ pour les produits et 500 M€ pour les créances détenues sur ces cotisants.

84. Le calcul, l’appel et la régularisation des cotisations en taxation d’office restent marqués par des irrégularités.

82. Les irrégularités qui continuent d’affecter le calcul, l’appel et la régularisation des cotisations des travailleurs indépendants en taxation d’office entraînent un désaccord sur les comptes ; les faiblesses du contrôle interne du recouvrement des prélèvements sociaux de cette catégorie de cotisants (20,6 Md€) limitent le niveau d’assurance procuré sur la fiabilité des comptes.

On peut penser que son absorption progressive par le régime général ne règlera rien.

Le lecteur peut juger par lui-même des constats accablants qui sont dressés. Sur le fond, on peut s'interroger sur la passivité des pouvoirs publics face à cette situation qui dure depuis plus de 10 ans sans paraître s'améliorer.

À titre d'exemple, les taxations d'office sont calculées selon des méthodes qui ne respectent pas la réglementation, et leur affectation dans les comptes n'est pas régulière.

