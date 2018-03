"Coupes sombres" : un drôle de couple, pas toujours facile à vivre

THEATRE

COUPES SOMBRES

De Guy Zilberstein

Mise en scène et interprétation : Anne Kessler (de la Comédie-Française)

Avec Serge Bagdassarian (de la Comédie-Française) et Pierre Hancisse (de la Comédie-Française)

Jusqu'au 15 avril

Du mardi au dimanche, 18h30 - Relâche : relâche les 1er, 3 et 4 avril

Réservations : 01 44 95 98 21 et www.theatredurondpoint.fr

Théâtre du Rond-Point

2 bis avenue Franklin D. Roosevelt

75008 PARIS

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THÈME

A partir d’une situation conflictuelle et d’une querelle d’égos entre un auteur et une metteuse en scène,Guy Zilberstein restitue avec intelligence et humour un combat en apparence dérisoire mais vital sur l’intégrité d’une œuvre.

Un texte court et percutant sur la représentation d’une pièce et la dépossession de son auteur.

POINTS FORTS

-Anne Kessler joue parfaitement le « mauvais » rôle de metteuse en scène (rôle qu’elle endosse réellement pour Coupes sombres), tout comme Serge Bagdassarian incarne très justement le « beau » rôle de l’auteur.

-Sur un sujet a priori austère, qui rappelle les pires débats « théâtreux » des années 70, Guy Zilberstein créée une pièce teintée d’humour et d’ironie (l’auteur se couvre de plaques rouges pour une phrase qu’on veut lui enlever, comme si on l’amputait tragiquement), avec des dialogues incisifs et un ton comique inattendu.

- La densité des personnages, au-delà des postures convenues qu’ils empruntent pour mieux s’affronter, constitue tout l’intérêt de la pièce. Le personnage de l’auteur, archétype pédant et narcissique de prime abord, masque maladroitement une sensibilité qu’il tente de maîtriser. Sans succès, car son eczéma le trahit et finalement lui rend service. L’arrogance et le rejet cèdent peu à peu face aux arguments, et le travail de mise en scène peut commencer. Le spectateur vit alors un moment privilégié : celui des répétitions, des ajustements et des confrontations.

POINTS FAIBLES

Un point faible qui n’en est pas vraiment un : la pièce semble trop courte et on aimerait que le dialogue se poursuive. Ironiquement, on pourrait reprocher à l’auteur de s’être lui-même infligé des coupes sombres…

EN DEUX MOTS

Ne pas céder à l’élimination d’un mot ou d’une phrase, dispensables en apparence : le combat semble dérisoire, rigide et égocentrique. Pourtant, c’est une lutte qui va bien au-delà. On commence par renoncer à un mot ou supprimer une réplique, pour le « confort » du spectateur (et parfois de l’auteur), mais jusqu’où ne pas aller ? Guy Zilberstein restitue à merveille ce conflit entre le pragmatisme mal vu et pourtant bienveillant du metteur en scène, et la « radicalité » de l’auteur, tout aussi nécessaire pour maintenir l’exigence de son propos. Partant de cet affrontement binaire, il offre au spectateur une troisième voie, un art du compromis dans le meilleur du sens du terme et qui ne peut se construire qu’avec la sincérité des deux parties en apparence opposées. Pour cela, il faut être prêt à abandonner son pouvoir, être passionné et pouvoir dépasser les querelles immanentes…