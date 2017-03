Le coup de coeur de la semaine : "Un racisme imaginaire", un livre clé

LIVRE

Un racisme imaginaire. Islamophobie et culpabilité

de Pascal Bruckner

Ed. Grasset

256 pages

L'AUTEUR

Enseignant dans des universités américaines et à Sciences Po Paris, Pascal Bruckner a fait partie, dans les années 70, du mouvement des "nouveaux philosophes" avant de devenir essayiste, écrivain et éditeur.

Il collabore au journal en ligne Causeur, au Nouvel Observateur, au journal Le Monde et au Figaro.

Ses essais et ses romans ont reçus de nombreux prix (Médicis, Renaudot…) et sont traduits dans une trentaine de pays.

THÈME

Ce livre part d'un constat : depuis la révolution iranienne en 1979, toute critique de l'islam politique, de ses dérives intégristes et communautaires est systématiquement qualifiée de racisme.

L'émergence de "l'islamophobie", concept né à la fin du XIXe siècle, en a éteint le débat, sauf à le diaboliser par essence, au nom du respect des libertés ou de la menace de blasphème.

Pascal Bruckner s'attache à démontrer que ce racisme est purement imaginaire (d’où le titre) et instrumentalisé. L'islamophobie nous serait présentée comme un refus de la renaissance des cultures opprimées par le colonialisme. Avec de très nombreux exemples tirés de la presse et de publications, il explique comment cette approche a été construite en substitution à la lutte des classes, sur le terreau des débats entre intégration, assimilation, inclusion, défense du multiculturalisme, victimisation des communautés issues de l'immigration, culpabilité anti-coloniale.

Il explique aussi la transformation de "l'islamophobie" en nouveau paradigme du racisme absolu.

Pascal Bruckner propose, dans le dernier tiers de l'ouvrage, trois pistes de réflexion : un plaidoyer pour un retour à une lecture contradictoire et apaisée du Coran, le soutien aux musulmans modérés de France, mais aussi la défense de l'humanisme, de la laïcité et de la liberté d'opinion, valeurs fondatrices de la France.

POINTS FORTS

1- Ce livre n'est pas un plaidoyer contre l'islam mais un plaidoyer pour un débat libre et démocratique sur la question des intégrismes religieux, et singulièrement du fondamentalisme musulman. Il témoigne (on n'est pas obligé de le croire) que l'islam est la seule religion pour laquelle le débat est interdit en France au nom d'un antiracisme moins spontané qu'idéologique.

2 - Il fourmille de références et de citations, qui parfois consternent quand elles font des assassins des attentats de 2015 et 2016 les victimes de la "violence sociale" dans laquelle la France les a relégués. Au delà de cet exemple, force est de constater qu'elles étayent solidement le propos.

3- Il aborde un sujet tabou, celui des liens idéologiques entre islamistes radicaux et extrême gauche, faisant des musulmans les nouveaux damnés de la terre, "l'internationale des réprouvés", véhicules utiles de l'abattage du capitalisme. Ce rapprochement peut choquer - mais à lire les nombreux exemples donnés depuis la révolution iranienne ("émergence d'une nouvelle spiritualité politique" avait dit à l'époque Michel Foucault), cela fait solidement réfléchir.

4- Le dernier tiers du livre, qui présente une analyse sans concession de notre société, esquisse des pistes de réflexion simples et intéressantes.

5 - Un vocabulaire ciselé et le sens des formules font de certains passages, notamment des derniers chapitres, des sommets de pensées synthétiques. Accessoirement, une couverture belle et surprenante, à la fois respectueuse et pleine de sens.

POINTS FAIBLES

1- Qu'il provoque l'adhésion ou le rejet, ce livre a un coté déprimant ! Parce qu'il montre que tout débat sur l'islam en France est systématiquement mis en cause au nom de l'injonction multiculturaliste, du respect des minorités, de la liberté de penser et de pratiquer sa religion.

2 - Sans langue de bois, ce livre pourtant très documenté, peut être rejeté sans être ouvert, diabolisé par essence pour avoir osé mêler dans ses analyses, les composantes politiques et religieuses de l'islam fondamentaliste.