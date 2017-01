Le coup de coeur de la semaine : "La la land"

CINEMA

LA LA LAND

Etats-Unis

Couleur

Comédie musicale de Damien Chazelle.

Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J.K. Simmons…

Le réalisateur

Né en 1985, de Bernard, informaticien français, et de l’écrivaine américaine Célia Martin, auteur et réalisateur du récent Whiplash, prix du jury et prix du public à Cannes (2014) mais aussi multi oscarisé, flamboyante confrontation entre un jeune batteur et un professeur intransigeant, tiré du court-métrage éponyme lauréat du prix du meilleur court au festival de Sundance (2013), Damien Chazelle réalise son premier long, Guy and Madeline on a Park Bench alors qu'il était encore étudiant à Harvard, film déjà salué comme le "meilleur premier long métrage de 2010" par L.A.

Weekly et "le meilleur premier film depuis longtemps" par Time Out New York.

Il coécrit également le réjouissant bien qu’anecdotiqueGrand Piano, avec Elijah Wood et John Cusack (thriller musical sur un pianiste virtuose, traqueur, qui devra exécuter son meilleur concert public sous peine de voir sa femme assassinée) et 10 Cloverfield Lane, avec John Goodman, encore un thriller autour d’une femme (peut-être) kidnappée dans un monde post apocalyptique.

"La La Land" vient d’obtenir sept Golden Globe sur sept nominations !

Thème

Alors qu’elle a quitté son Nevada natal pour devenir auteure et comédienne à Hollywood, Mia Dolan, qui gagne sa vie dans une cafeteria près des studios Warner en attendant ses premiers contrats, rencontre Seb qui, lui, veut créer son club de jazz. Ou plutôt le croise à plusieurs reprises dans des situations chaque fois tumultueuses. Lors d’une “party”, ils lient enfin connaissance.

Un jeu du chat et de la souris aussi tendre que provocateur commence entre eux. Alors qu’ils cèdent à l’évidence de leur coup de foudre, Mia écrit son premier one-woman-show et Seb rejoint le jazz band d’un vieil ami de fac.

Cette nouvelle situation va peu à peu mettre leur amour à rude épreuve…

Points forts

Osons l’écrire, tourné à l’ancienne et en 35 mm, La La Landest en tout point un pur miracle, surtout dans sa première moitié, pour les amoureux des comédies musicales, notamment celles qui firent les grandes heures de la MGM, tant Damien Chazelle en décline à la perfection la grammaire cinématographique sans jamais imiter ses augustes devanciers. Pas même Jacques Demy à qui ce film se veut une forme d’hommage.

Tout est donc à louer : cadrages, tempo qui nous prend à la gorge sur une ouverture qu’on croirait empruntée au Famed’Alan Parker pour s’adoucir au fil de l’intrigue amoureuse.

Sur cette magie visuelle totale qui va jusqu’à faire danser ses héros dans les étoiles, illustrée par des chansons pleinement intégrées à l’évolution de l’action et des sentiments, le réalisateur opère sans crier gare une bascule qui voit la réalité de l’amour s’effacer au fur et à mesure que les rêves, eux, s’accomplissent. Pertinente proposition.