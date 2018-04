Le coup de coeur de la semaine : "Amoureux de ma femme", il n'y a pas que Daniel Auteuil qui s'amuse...

CINEMA

Amoureux de ma femme

de Daniel Auteuil

avec Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte, Gérard Depardieu et Daniel Auteuil.

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Très librement inspirée de l’Envers du décor, la pièce de Florian Zeller, Amoureux de ma femme est une comédie sur l’imaginaire et le fantasme masculin...

Editeur, bobo, sexy, et marié à une femme aussi compréhensive qu’épatante (Sandrine Kiberlain), Daniel (Daniel Auteuil) invite un soir à diner son ami Gérard (Gérard Depardieu), pour faire la connaissance d’Emma, sa nouvelle conquête (Adriana Ugarte). Daniel ne s’en doute pas, mais Emma est une bombe! Lorsqu’elle s’encadre dans la porte, il en perd instantanément les pédales. L’imaginaire de ce sexagénaire, jusqu’alors mari attentionné et fidèle, va s’enflammer et lui jouer de drôles de tours.

La soirée ne se passera évidemment pas aussi sereinement que prévu…

Pour le spectateur, elle va se dérouler entre la réalité objective de ce diner à quatre et les rêves (très érotiques) de Daniel…

POINTS FORTS

-Le scénario est à la fois rigolo (on est dans une comédie bourgeoise), malin et savant, puisqu’il combine (cf ci-dessus) de savoureux allers et retours entre fiction et réalité. Pas de changement de ton intempestif : les transitions entre les séquences se font en douceur, grâce notamment à un montage très adroit.

-Avant de réaliser Amoureux de ma femme, Daniel Auteuil avait mis en scène et interprété au théâtre la pièce dont il a tiré son film. Dans son personnage de « sexa » qui se met à rêver comme un ado devant une femme inaccessible, le comédien brûlait les planches et son malin plaisir à jouer les gamins délirants devant un fruit défendu se communiquait au public… Ce phénomène de contamination se reproduit aujourd’hui avec son film. On regarde jouer celui qui fut, entre autres, un si douloureux Ugolin dans Manon des Sources et on se dit qu’avec ce rôle drôlissime d’amoureux fantasmé, il s’offre une belle récréation.

-Ses trois partenaires principaux semblent avoir aussi beaucoup de plaisir à être là. Sandrine Kiberlain qui retrouvait le comédien-réalisateur quinze ans après Après vous de Pierre Salvadori dit que sur le plateau son mot d’ordre était : « Soyez beaux, bons et bien ». Le trio l’a écouté. Leurs échanges sont savoureux et souvent drôlissimes. La beauté, le sex-appeal et l’humour de la comédienne Adriana Ugarte (découverte chez Pedro Almodovar) sont assez renversants. Gérard Depardieu, s’amuse pour sa part à traiter avec un naturel assez désopilant tous les attraits de cette dernière. Quant à Sandrine Kiberlain, elle joue encore une fois ici, avec son chic fou, les femmes piquantes et intelligentes.

-La bonne humeur du film doit beaucoup aussi à la musique, très allègre de Thomas Dutronc.

POINTS FAIBLES

Amoureux de ma femme est une comédie qui, ouvertement, ne se prend pas au sérieux. Il faut donc l’appréhender au premier degré de sa fantaisie et de sa drôlerie, parfois surréaliste, telles qu’elles ont été écrites et sont jouées. A défaut, on risque d’être déçu.

EN DEUX MOTS

Après la mélancolie dramatique de ses précédents films, Daniel Auteuil a eu envie de légèreté et de fantaisie. Avec cette histoire d’un homme qui tombe amoureux d’une étoile, les amateurs de comédies amusantes et sentimentales trouveront leur compte, d’autant que le quatuor d’acteurs qui porte cet Amoureux de ma femme fait preuve d’une réjouissante générosité de jeu.

UN EXTRAIT

« Il y a dans ce nouveau projet tout ce qui m’enthousiasme dans la vie, c’est-à-dire la part d’enfance chez l’adulte. Cette capacité intacte à rêver…

Amoureux de ma femme est un vagabondage où l’on se rend compte que nos vies sont remplies de faiblesses, de confusion, de paysages sans ligne droite où il est plus intéressant de se raconter des histoires pour arriver à mener une vie qui nous ressemble…du bout des rêves » (Daniel Auteuil, acteur-réalisateur).

LE REALISATEUR

Né à Alger le 24 janvier 1950 lors d’une tournée de ses parents, tous les deux chanteurs lyriques, Daniel Auteuil grandit à Avignon, au domicile familial, à l’ombre du Palais des papes. D’où son accent ensoleillé qui réapparait dès que ses rôles n’exigent pas qu’il parle « pointu ».

Tout va inciter le petit garçon rêveur à embrasser une carrière artistique, notamment la profession de ses parents, et les échos du festival de théâtre créé par Jean Vilar. Il a tout juste quatre ans lorsqu’il monte pour la première fois sur scène, dans le rôle du fils de Madame Butterfly. A seize, le voilà embauché par André Bénedetto dans une pièce de Thchekhov.

En 1969, il monte à Paris et en 70, débute au Théâtre National Populaire… Il n’arrêtera plus, et à partir de 1982, ne cessera d’alterner théâtre et cinéma…

Bardé de nombreuses récompenses, dont deux Césars du meilleur acteur pour Jean de Florette ( 1987) et La Fille sur le Pont (2000), et un prix d’interprétation masculine au festival de Cannes pour le Huitième jour (1996), il est aujourd’hui l’un des artistes français les plus populaires.

Parallèlement à son métier d’acteur, Daniel Auteuil met en scène pour le théâtre et réalise pour le cinéma.

Amoureux de ma femme est son quatrième film en tant que cinéaste, le premier qui n’est pas tiré de l’œuvre de Marcel Pagnol.