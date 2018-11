Le coup de coeur de la semaine : "Un amour exemplaire", Pennac a vraiment un pouvoir d'empathie exceptionnel

THEATRE

UN AMOUR EXEMPLAIRE

Adaptation théâtrale : Daniel Pennac et Clara Bauer (d'après la BD de F. Cestac et D. Pennac)

Mise en scène : Clara Bauer

Avec : Marie -Elisabeth Cornet, Laurent Natrella, Daniel Pennac, Pako Ioffredo, Florence Cestac (dessinatrice)

INFORMATIONS

Théâtre du Rond Point (salle Jean Tardieu)

2bis, avenue Franklin D. Roosevelt, Paris 75008

www.theatredu rondpoint.fr

Tél. : 01 44 95 98 21

Tous les jours sauf le lundi - Jusqu'au 18 novembre, à 18h30

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Un homme se souvient du temps où il était petit.

Un homme se souvient de son rêve de gosse, de son admiration, de son envoûtement par le charme de l'amour, d'un l'amour "idéal", de l'amour qui unit un couple romanesque de son village : Jean et Germaine font fi de toutes les convenances, de toutes les conventions, de toutes ces choses souvent même minuscules auxquels tellement de gens " normaux" sont attachés, faire des enfants, travailler pour vivre, acquérir un statut social, jouer au bridge...

tous ces freins à l'amour total.

Ce petit garçon, c'est l'auteur Daniel Pennac...qui vient lui même sur scène nous conter - c'est le mot - ses souvenirs émerveillés de l'intimité qu'il avait réussi à créer avec Jean et Germaine, amoureux rayonnants et fantaisistes, tendres et fusionnels, deux êtres hors normes et qui n'en font qu'un. On est vite dans l'ambiance : Jean (de Bozignac) est un aristocrate promis, par sa mère, à un bel avenir de bon aloi tandis que Germaine, petite cousette un peu maladroite au service de la marquise, est la fille d'un chiffonnier farouche et possessif. Patatras, c'est le coup de foudre... et une double mésalliance libératrice

Une vraie BD !...et justement : Pennac raconte, les protagonistes entrent en mouvement tandis que, plein écran, l'excellente Florence Cestac, au pinceau, dessine les scènes successives et les personnages caricaturaux qu'on lui connait, avec humour et truculence.

