Les coulisses de la nomination de Nicolas Hulot au gouvernement

Le plus difficile, je pense, c’était sans doute pour Macron de comprendre Nicolas, qui arrivait non comme un expert écologiste, mais avec une vision quasi mystique des enjeux. C’est parce que Macron a réussi à cerner cela qu’il l’a convaincu de le rejoindre (entretien avec Jean-Paul Besset, 13 décembre 2017).

Ce que Macron a sans doute eu l’intelligence de comprendre, du moins sur le papier, c’est que le ralliement de Nicolas Hulot n’était pas un chèque en blanc :

— J’ai eu une longue discussion avec Emmanuel pour lui dire non pas mes lignes rouges, mais ma vision des choses, ma vision du monde, mes objectifs. Je lui ai dit que je n’étais pas là pour faire de la figuration. Parce que ça m’emmerde d’être ministre. Ça m’emmerde vraiment. Je venais de dire à ma famille que j’allais être plus présent, en plus… Donc autant se dire les choses. Je lui ai dit : « Si tu comptes sur moi comme une tête de gondole, ça ne tiendra pas huit jours et on y perdra tous les deux, toi et moi.

» Je lui ai expliqué mes faiblesses. Moi, je ne suis pas un homme politique. J’ai des convictions, quelques connaissances, mais je n’ai pas l’armure habituelle d’un profil politique. Et par ailleurs, je ne suis pas toujours très souple… Il fallait qu’il me prenne comme je suis. Et j’ai eu confiance en lui (entretien avec Nicolas Hulot, 12 février 2018).

Pas de deal particulier donc ?

— Nicolas se détermine toujours par instinct. Pas par calcul. Il n’y a pas de deal entre Hulot et Macron. Aucun. Toutes ces thèses de journalistes sont fausses. Il y a juste cette relation de confiance, et il a fait ce pas en avant, comme avec Hollande en tant que « Monsieur Climat », parce qu’il sentait qu’il pouvait y aller, que cela correspondait à son tempérament. Le discours de convergence de Macron, faire travailler droite et gauche ensemble, plutôt que de laisser les gens dans des cases, cela lui parle. C’est ce qu’aurait été sa candidature en 2017. C’était sur cette stratégie politique là que nous avions travaillé, insiste Jean-Paul Besset (entretien avec Jean-Paul Besset, 13 décembre 2017).

En mettant le marché en main à Macron, Nicolas Hulot se place peut-être inconsciemment en position de faiblesse. Lorsqu’on doit poser d’emblée ses conditions, c’est tout de même qu’il y a une certaine méfiance.

Néanmoins, les dés sont jetés. Hulot franchit son Rubicon personnel et accepte d’entrer pour la première fois dans un gouvernement.