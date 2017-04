"Costa Brava" : n'est pas Hussard qui veut

LIVRE

Costa Brava

d'Eric Neuhoff

Ed. Albin Miche

RECOMMANDATION

BOF !

THEME

L'auteur, Eric Neuhoff, se confond avec le héros et parle à la première personne. Il revient pour les vacances à Canyelles, petite station balnéaire de la Costa Brava, proche de Cadaquès, le village de Dali.

Flanqué de ses deux enfants, Clément et Frédérique, dont il assume nonchalamment la garde dans le prolongement d'un mariage raté, il retrouve les lieux de ses vacances adolescentes et certains de ses camarades de jeux ; Antoine, Charles, Bénédicte et Daphné.

Ainsi s'engage une balade dans le temps, celui de ces vacances d'été, chaudes et sensuelles, celui de l'adolescence qui feint la gravité du moment dans un concert de vacuité et de futilité absolues.

Les protagonistes d'hier et d'aujourd'hui n'ont pas gagné en épaisseur avec l'âge et semblent subir leur vie plus qu'ils ne la mènent. D'une étape sur l'autre, leur rythme est lent, la fatalité seule les conduit, les amours sont éphémères et rien de ce qui construit une vie ne s'engage.

Au-delà de cette perspective lénifiante de l'âge réputé heureux, sans doute aggravée par l'oisiveté lestée par le chaud soleil de Catalogne, l'auteur évoque les années soixante, les migrations et les bouchons à la frontière, le col du Perthus, la 403 et la DS, les Ducados, les boites de nuit et les chansons d'un soir…la ronde prenant fin avec l'âge mur au rythme de l'emblématique Porque te vas.

Et en substance peut-être, sans que le texte très pauvre en nourrisse jamais l'expression, une certaine forme d'affranchissement que l'été autorise, celui des parents qui goûtent dans ces années là leurs premières vacances à l'air libre, côtoient un nouveau monde où la relation prend le pas sur la famille, jusqu'aux enfants qui éprouvent avec eux et au fil des années le parfum de la liberté constituant à leur âge la seule conquête qui vaille.

POINTS FORTS

On éprouve toujours un goût pour l'histoire qui raconte un peu son histoire. Ainsi celle universelle de l'adolescence qui envisage tout mais ne permet pas grand-chose. Dans ce registre, les thèmes éternels sont évoqués, le goût nouveau de l'amitié, pour les garçons le goût des filles et leur quête insatiable qui va devenir obsessionnelle.

Mais il y a loin de la suggestion à la pertinence...

POINTS FAIBLES

Les personnages manquent cruellement de densité. Pour la plupart d'entre eux, on ignore finalement qui ils sont. Le seul qui soit un peu travaillé est celui de Daphné, la jolie fille du groupe, celle qui attire les regards, qui allume et ne donne pas grand-chose en retour. Daphné est à quarante ans ce qu'elle était à 18, superficielle ; mais si l'on peut faire quelque chose dans le roman avec la superficialité, tel n'est pas le cas ici car son évocation même l'est aussi, la superficialité de Daphné étant évoquée comme une évidence sans que ses attributs en soient révélés par ces touches successives qui donnent la vérité au portrait. Et il en va de Daphné comme des autres.