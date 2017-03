Corps parfait mais libido en berne : attention aux effets cachés de l’abus de salle de sport

Atlantico : Une étude réalisée par des chercheurs de l'Université de Caroline du Nord montre que les hommes qui s'entraînent intensémment à la salle de sport font face à une diminution de leur libido contrairement à ceux qui s'entraînent modérément ou pas du tout. Comment expliquer cette relation entre forte activité physique et faible libido

Michelle Boiron : Le sport est recommandé car il fait partie d’une pratique qui influe sur la bonne santé en général et en particulier sur la bonne santé sexuelle. L’Unesco a même créé une chaire de Santé Sexuelle ; c’est dire son importance.

La pratique du sport est chaudement recommandée dans le monde médical à tout âge et aussi comme une bonne hygiène de vie pour une sexualité épanouie.

D’un point de vue hormonal, il est prouvé scientifiquement que la pratique d’un sport libère des endorphines, appelées aussi hormones du plaisir, en ce sens qu’elles favorisent le bien-être. On a en parallèle découvert que l’activité musculaire améliore la performance sexuelle.

Le corps pendant la pratique du sport dégage d’une part de la chaleur qui est un stimulant de la libido et en même temps participe à la diminution du stress ; il favorise le fameux lâcher- prise si important dans la relation sexuelle. On a donc réuni dans le sport tous les ingrédients pour se sentir en forme vivant et sexué.

Là, où les choses se compliquent, c’est lorsque l’on bascule dans l’excès de la pratique du sport et que cette pratique se transforme en addiction. Le sport n’est plus un plaisir mais devient un besoin, une impérieuse obligation qui ne laisse plus la place au choix, à la liberté de pratiquer ou pas.

Si, comme on l’a dit, la pratique d’un sport et la libido forment une bonne « équipe » car l’activité physique a un effet de stimulant sur le métabolisme, et s’ il est prouvé que les personnes physiquement actives ont une activité sexuelle plus intense que les personnes sédentaires, l’excès de cette pratique inverse la tendance et annihile le désir, abaisse la performance. Dans le cerveau, les circuits du plaisir et de la récompense n’y trouvent plus leur compte.

La performance est devenue le fléau de notre société qui encourage les excès dans tous les domaines. Elle est devenue un ennemi qu’on a eu du mal à identifier dans des domaines aussi improbables que le sport qui à la base est une bonne hygiène de vie. C’est l’effet pervers qui prend le dessus.

En quoi un excès de sport peut avoir un impact négatif sur la libido des sujets ?