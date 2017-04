Corée du Nord : pourquoi les Etats-Unis se trompent de stratégie en sous-estimant la rationalité du régime de Pyongyang

Atlantico : Quelle serait la bonne stratégie à mettre en œuvre par les Etats-Unis pour endiguer la menace nord-coréenne ?

Barthélémy Courmont : D’abord, en accordant moins de crédit à la myriade d’experts qui, depuis la fin de la Guerre froide, prédit la chute imminente du régime nord-coréen. Qu’ils soient proches des administrations républicaines ou démocrates, les experts américains de la péninsule coréenne n’ont cessé d’annoncer la chute de la dynastie des Kim, à la mort de Kim Il-song, puis à celle de Kim Jong-il, et quasiment à chaque fois qu’une nouvelle équipe prenait le pouvoir à Washington. Confondant leurs désirs et une réalité leur échappant, ils se sont systématiquement trompés, et bénéficient encore cependant d’une immense influence dans les cercles stratégiques américains.

Qu’ils revoient leur copie, et que les dirigeants américains apprennent à moins les écouter.

Ensuite, en évitant de faire pression, de manière très contre-productive et dangereuse, sur l’allié sud-coréen. Si la "menace" nord-coréenne est discutable dès lors qu’on la considère depuis les Etats-Unis, elle est bien réelle dans les rues de Séoul, à quelques kilomètres de la zone démilitarisée, et qui a par ailleurs connu le feu lors de l’offensive de 1950. Mike Pence peut jouer les braves en regardant dans les yeux les soldats nord-coréens à Panmunjeon, il ne doit cependant pas oublier que pour les Sud-coréens, c’est une question permanente, et qui se maintiendra une fois qu’il sera rentré à Washington DC, à l’autre bout du monde. Les Sud-coréens vont désigner un nouveau président de la République en mai, et tourner définitivement la page de la présidence désastreuse de Park Geun-hye. D’ailleurs, le grand favori de cette élection est Moon Jae-in, candidat malheureux en 2012. Il souhaite renouer le dialogue avec Pyongyang et repenser la pertinence des missiles THAAD, que Madame Park avait choisi de déployer, au point que les manœuvres américaines ont tout pour inquiéter les Sud-coréens, sans doute plus encore que les gesticulations de Pyongyang dont ils sont de toute façon familiers. La Corée du Sud est mieux placée que les Etats-Unis pour comprendre les enjeux sécuritaires dans la péninsule, et Washington doit lui laisser plus de place dans les négociations, sans quoi les moqueries du régime nord-coréen, qui accuse le Sud d’être un vassal des Etats-Unis, ne seront pas que de la propagande.

Enfin, en cessant de croire que les Etats-Unis peuvent régler seuls tous les problèmes, et endiguer toutes les menaces. Quand bien même elle ait eu lieu, cette période est révolue. Les différentes approches américaines de la question nord-coréenne furent toutes des échecs, de Clinton à Obama, en passant par Bush fils. Les raisons sont multiples, mais elles traduisent une baisse progressive d’influence de Washington dans la région, et une incapacité à apporter des réponses unilatérales satisfaisantes. Ce n’est qu’en relançant les pourparlers à six, qui aux côtés des Etats-Unis et des deux Corées associent le Japon, la Chine et la Russie, qu’une solution pourra être trouvée, et qu’un apaisement des tensions permettra un abaissement de cette menace nord-coréenne tant redoutée. Toute autre méthode sera irrémédiablement vouée à l’échec.