Corbyn, Mélenchon : mais comment expliquer la fascination des gauches européennes bourgeoises pour le régime autoritaire vénézuélien ?

Atlantico : Corbyn et Mélenchon ne condamnent toujours pas le régime vénézuélien : mais comment expliquer (surtout au regard de cette actualité) cette fascination contre vents et marées de certaines gauches européennes pour ce régime autoritaire sud-américain ? Cela vous semble-t-il raisonnable ?

Bruno Bernard : La gauche européenne a toujours eu besoin qu’il existe un ailleurs mythifié. Ce fut l’URSS, la Chine maoïste, Cuba, le Vietnam, le Chili d’Allende etc.

Ce besoin de mythes permet d’entretenir les mythes fondateurs qu’un autre système que le système capitaliste est possible, même si, dans les faits, l’accumulation du capital se fait toujours d’une manière ou d’une autre.

Les pays d’Amérique du Sud ont une place à part dans l’imaginaire de la gauche du fait de leur situation « d’arrière-cour » de la puissance américaine où celle-ci n’a pas hésité à soutenir les pires dictatures et à renverser des gouvernements au nom de la lutte contre le communisme. Cette mystique d’un front de lutte contre l’impérialisme et le capitalisme, totalement idéalisé par les gauches européennes, a connu un renouveau avec l’avènement d’Hugo Chavez et de sa « révolution bolivarienne » qui est en train de dégénérer sous la direction de Nicolas Maduro.

Il est important de distinguer les approches de Jeremy Corbyn et de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis du Venezuela. Si le premier, qui n’aime pas revenir sur les soutiens qu’il accordé, y compris les plus anciens celui à l’IRA et au Sinn Fein, n’a pas pris la parole pour dénoncer la situation dans le pays. Il faut reconnaître à Jean-Luc Mélenchon, malgré une tendresse originelle pour le « chavisme » des débuts, comme de nombreuses personnalités de gauche en France, une prise de distance réelle avec la dérive du régime actuel.

Jacobo Machover : Le leader du Parti travailliste britannique, le Labour, Jeremy Corbyn, et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas les seuls à appuyer le castro-chavisme, actuellement personnifié par ce sinistre personnage qu’est le président Nicolás Maduro, arrivé au pouvoir par désignation de son prédécesseur Hugo Chávez, mort en 2013, et grâce à des élections qu’il n’a remportées qu’en recourant à la fraude : il faudrait également citer en Europe les Grecs de Syriza, actuellement au pouvoir, et tous ceux qui gravitent autour de la formation Podemos, héritière des « indignés » espagnols, qui a été financée par les pétrodollars vénézuéliens. Les « insoumis » et autres « indignés » ne peuvent se prévaloir d’aucune autorité morale : pour eux, les gens, particulièrement les jeunes, qui luttent pour la chute du régime de Maduro n’ont pas droit à la moindre compassion, alors qu’il y a déjà eu plus d’une centaine de morts, que près de quatre cents prisonniers politiques croupissent dans les geôles, militaires pour la plupart, du régime, que les tortures sont quotidiennes, que la population doit faire face à une misère noire, que des millions de Vénézuéliens doivent abandonner leur pays et que ce pouvoir, désormais illégitime, s’attaque violemment aux députés de l’Assemblée Nationale, démocratiquement élus en 2015. Comment justifient-ils tout cela ? Comme tous les militants communistes et d’extrême-gauche depuis toujours : ils disqualifient leurs adversaires en les traitant de « fascistes » et d’agents au service de l’ « impérialisme », et élèvent leur ignorance au rang de propagande pour jeunes naïfs prêts à se laisser embrigader. Il y a quelques jours, le porte-parole de La France insoumise pour les questions internationales, qui dispose d’un blog sur Mediapart, Djorje Kuzmanovic (encore peu connu, mais ça viendra), tentait de répondre à deux activistes vénézuéliennes pour la démocratie, au cours d’un débat sur France 24, en se référant à… Salvador Allende et au Chili de l’Unité Populaire de 1973 ou encore au « coup d’État » (en réalité, une simple destitution) du président Zelaya au… Honduras en 2009. J’ai parlé d’ignorance, je devrais dire aussi dogmatisme et mauvaise foi. Bien évidemment, c’est tout le contraire de la raison. Mais cela ne m’étonne guère : j’ai tellement entendu comparer la situation à Cuba à celle d’Haïti ou de la Bolivie… C’est le propre des militants qui se cramponnent à leurs certitudes idéologiques, au risque d’appuyer des dirigeants comme Chávez, Maduro ou les frères Castro, qui ne sont que les bourreaux de leur propre peuple.