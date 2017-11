Contrebande et contrefaçon : des ravages insoupçonnés

Le 25 septembre dernier, Interpol a saisi 25 millions de médicaments contrefaits lors d'une opération record, qui s'est déroulée simultanément dans 123 pays. Près de 400 personnes ont été arrêtées pour une valeur de marchandise dépassant les 51 millions de dollars, parmi lesquelles se trouvaient des compléments alimentaires, des antalgiques, des antiépileptiques, des antipsychotiques, mais aussi des implants dentaires, des seringues, des bandelettes de test médical ou encore du matériel chirurgical.

Chaque année, la contrefaçon de médicaments tuerait 700 000 personnes dans le monde, selon l'OMS.

Le business des médicaments illicites ne s'est jamais aussi bien porté. Il faut dire qu'il rapporte énormément : avec 200 000 à 400 000 euros de bénéfices pour 1 000 euros d'investissements, la contrefaçon de produits de santé serait 10 fois plus rentable que le trafic d'héroïne, tout en étant beaucoup moins pénalisée, selon l'Institut de recherche anti-contrefaçons de médicaments (Iracm). Mais d'autres produits de consommation courante font aussi l'objet d'un marché parallèle d'ampleur mondiale.

Dans ce domaine, les alcools, et en particulier les spiritueux, sont sujets à de nombreuses imitations, qui entraînent régulièrement la mort d'amateurs de vodkas, cognacs et autre whiskys bon marché. Dans le nord de la France, plus de 150 000 litres de spiritueux de contrebande ont ainsi été saisis depuis 2010. Ces produits proviennent majoritairement de Chine, de Russie et d'Inde. Mais le phénomène touche surtout les destinations prisées par des touristes en quête de boissons à prix cassés, comme Bangkok, La Havane, Prague ou encore Bali, où l'alcool frelaté coulerait à flot. L'été dernier à Cuba, un rhum chargé de méthanol aurait ainsi envoyé 11 personnes au cimetière et 60 autres aux urgences...

Autre cible de trafics bien connu : les cigarettes, que l'on peut acheter à deux euros le paquet à la sortie du métro nord-parisien, alors même qu'Édouard Philippe envisage de passer le prix légal à 10 euros. La France est championne d'Europe du commerce parallèle de tabac : 27,1 % de la consommation totale serait issue du marché parallèle (contrefaçon, contrebande et achats à l'étranger).

Quelles solutions pour lutter contre les trafics ?

Outre les risques sanitaires, les contrefaçons représentent un important manque à gagner pour les entreprises, qui font parfois face à des productions industrielles de produits illicites. En 2013, la Scotch Whisky Association a dépensé près de 2 millions d'euros de frais de justice pour lutter contre la contrebande de whisky. En Chine, la contrefaçon de vins français a atteint un tel niveau qu'elle représenterait plus de la moitié des bouteilles consommées. « C'est quasiment une coutume admise », déplore Aymeric de Clouet, expert en vin auprès de la Cour d'appel de Paris. Et cela ne cesserait d'empirer, privant les entreprises françaises de millions, voire de milliards d'euros de chiffre d'affaires.