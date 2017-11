Contre la start-up nation de Macron, Mélenchon dévoile la République "Lada"

On reconnaîtra un mérite à la France Insoumise: celui de présenter une contre-vision cohérente face à celle d'Emmanuel Macron. Peu de forces politiques peuvent se targuer d'une telle ambition. La droite française, en particulier, paraît ici dépassée par rapport au mouvement radical d'extrême-gauche, par ailleurs perclus d'affaires concernant ses responsables, qu'il s'agisse de Danièle Simonnet, leader du parti à Paris, ou d'Alexis Corbière et de sa compagne Raquel Garrido. En présentant un contre-budget, la France Insoumise se démarque donc comme la seule formation politique décidée à opposer une vision alternative globale à celle de la "start-up nation" d'Emmanuel Macron.

La discrète nostalgie de l'Union Soviétique

L'avantage de ce contre-projet est de ne pas se cacher derrière son petit doigt.

Il repose sur deux chiffres majeurs: une hausse de la dépense publique dans le PIB de 5 points en cinq ans, jusqu'à flirter avec les 60%. Ce projet ancreront donc la place de la France dans son titre de championne du monde de la dépense publique. D'autre part, le taux de prélèvement obligatoire atteindrait les 50% du PIB en cinq ans. Là encore, la France deviendrait championne du monde du prélèvement obligatoire, très loin devant ses challengers.

On retrouve ici les références historiques dont Mélenchon ne se cache pas: celle d'une économie administrée de type soviétique où la dépense publique est majoritaire et parée de toutes les vertus. Entre la célébration de la révolution bolchevique de 1917 et les réformes chaveziennes au Vénézuela, la France Insoumise ne manque pas d'exemples historiques pour nourrir un projet économique au demeurant sommaire et peu documenté. Dans son essence, ce projet vise bien à ancrer le pays dans une vision qui n'a plus rien à voir avec l'économie de marché.

Une fiscalité confiscatoire

Bien évidemment, ce projet politique, qui prétend réduire le taux de chômage à moins de 6% en cinq ans, tout en augmentant les salaires par une hausse du SMIC de 15%, a ses boucs-émissaires: les "riches", qui sont source de tous les maux. Pour eux, le nouveau pouvoir multiplierait les mesures qui permettraient de financer les les cadeaux au reste de la population.

On notera en particulier la fin de l'abattement de 40% sur les dividendes, qui permettra de taxer deux fois la même valeur (une fois lors de sa conversion d'excédent brut d'exploitation en bénéfices, une autre fois du versement du bénéfice à son statut de revenu). Cette mesure dont le député Quatennens a déjà proposé l'adoption sous forme d'amendement au projet de loi de finances est l'un des miroirs aux alouettes de Jean-Luc Mélenchon.

Celui-ci ne semble pas avoir compris que cette stratégie conduit les entreprises françaises à fuir le bénéfice, ou à le loger à l'extérieur, ce qui est strictement incompatible avec les chiffres, pourtant présentés comme prudents, de reprise de la croissance autour de 2% dans les trois ans.