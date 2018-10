« Continent sans frontière », le livre de Theo Francken qui oblige à prendre position sur les migrations

Non sans ironie, c’est au Parlement européen, à l’invitation de l’eurodéputé Sander Loones du groupe ECR que Theo Francken a choisi de démarrer le 28 septembre dernier la promotion de son livre « Continent sans frontière » qui vient de sortir de presse, à quelques encablures de la Commission qui tente de peser actuellement de tout son poids pour vendre les bienfaits de la migration à des pays qui se montrent récalcitrants.

Songeons au groupe de Visegrad ou à l’Italie de Salvini pour ne citer qu’eux.

Pas encore vraiment célèbre auprès du public français, le jeune secrétaire d’Etat N-VA à l’Asile et aux Migrations du gouvernement fédéral belge enflamme régulièrement la toile avec ses tweets polarisants. Il se dit d’ailleurs de Theo Francken qu’il figure parmi les 25 personnalités politiques les plus influentes en Europe. Passionné de politique au sens idéologique du terme et allergique à la langue de bois, ce profil atypique détonne dans un pays habitué à la vieille tradition du « compromis à la belge », entendez par là un consensus mou où chaque partenaire de la majorité repart avec sa part du gâteau, dans le dos de l’électeur et souvent sur le dos du contribuable…

Poids lourd de la N-VA, le parti nationaliste libéral-conservateur flamand, il a développé une approche de la crise migratoire, à la fois pragmatique et affranchie de la bienpensance, devenue extrêmement populaire même en Wallonie, là où pourtant le paysage institutionnel belge l’empêche d’engranger la moindre voix francophone. Avant lui, aucun élu en charge de cette matière délicate n’avait tenu un discours aussi clair quant à la volonté de limiter les flux migratoires illégaux entrants, mais aussi celle de réformer les mécanismes du regroupement familial qui reste le premier canal d’immigration.

Officiellement en charge de la migration depuis 2014, Theo Francken est en réalité à pied d’œuvre sur la question migratoire depuis 2010. Autant dire qu’il a vécu tous les changements législatifs et toutes les crises qui se sont succédées jusqu’à venir déstabiliser l’édifice européen avec le vote anglais en faveur du Brexit dans lequel il voit une conséquence directe d’un « Wir Schaffen das ! » qui a tourné court. Son parcours lui a aussi permis de rencontrer bon nombre d’acteurs qui régulent les paramètres de ces déplacements de populations à l’échelle planétaire. Las de l’obstination dans des politiques qui adoptent l’apparence de la candeur, Theo Francken a voulu coucher par écrit ce qu’il a vécu dans les coulisses des Conseils européens, là où l’histoire de la migration s’est jouée entre entêtements, (…) « opportunités manquées et naïveté qui frôle la caricature. Cela parce que l’Union européenne a toléré l’immigration illégale pendant toutes ces années, et n’arrive toujours pas à formuler une réponse commune au problème alors que les citoyens, de Lisbonne à Helsinki, appellent à la détermination. », pour reprendre ses mots.