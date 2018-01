Le contenu des programmes économiques de l’Education Nationale encore et toujours orienté

Fin janvier 2017, l’audit des programmes scolaires de l’Education Nationale en matière d’économie est passé quasiment inaperçu. Pourtant, cet audit a été réalisé par l’Académie des sciences morales et politiques, ce qui n’est pas rien, et ses résultats auraient mérité que l’on s’y attarde sérieusement. Le peu de buzz généré par les médias semble d’ailleurs rétrospectivement suspect. Tout comme la façon dont quelques uns parmi les journaux « bien pensants » ont dénigré l’événement. Revenons donc sur cette évaluation qui n’est pas si anodine que cela…

Mais avant toute chose, il convient de rappeler le profil des experts qui ont été chargés de jauger les contenus des livres pédagogiques :

-Bernard Salanié, professeur d’économie, Columbia University, président du Club Praxis (think tank réformateur),

-Olivier Blanchard, ancien économiste en chef du Front Monétaire International,

-Kevin H.

O’Rourke, professeur d’histoire économique à All Souls College, Oxford,

-Salvador Barberà, professeur d’économie à l’Universitat Autònoma de Barcelona, et président de la Commission pédagogique de l’Association espagnole des sciences économiques,

-Thomas Philippon, professeur d’économie, New York University,

-Bernard Salanié, professeur d’économie, Columbia University.

De toute évidence, le panel de spécialistes qui a analysé les manuels des éditions scolaires Belin, Bordas, Hachette, Hatier, Magnard et Nathan ne comporte ni journaliste, ni militant. Tous ses membres sont des professeurs d’universités (américaines, anglaise et espagnole), à l’exception d’un praticien, ancien économiste du FMI, ce qui garantie un minimum d’expertise et de détachement sur ce sujet ô combien polémique.

Oui, les programmes de l’Education Nationale sont encore économiquement orientés !

Bien mieux qu’une synthèse, voici quelques extraits particulièrement éloquents des différents rapports établis par ces six experts. Un véritable florilège, certes long mais de nature à régaler les lecteurs les plus passionnés par le sujet ! Qu’on en juge:

« La dimension fondamentale du risque en économie nous semble escamotée presque entièrement, notamment les notions de prise de risque et de prix du risque. Elle permettrait de balayer rapidement les points de vue marxistes présentés dans le manuel de Terminale, assimilant les plus-values à l’extorsion des travailleurs, plutôt que de laisser l’élève dans un flou malencontreux ».

« Le chapitre sur les classes sociales relève davantage de l’histoire, pas de la sociologie contemporaine, tant le concept nous paraît aujourd’hui dépassé pour décrire la société et ses dynamiques. On passe beaucoup de temps sur l’individu et l’employé, pas assez sur l’entreprise. Des thèmes importants nous paraissent manquer, tels que la création et la croissance des entreprises, les problématiques de gouvernance moderne, l’optimisation de portefeuille, la propriété intellectuelle et les brevets, le financement de la recherche et de l’innovation ».