Construction, stockage, archivage... comment fonctionnent nos souvenirs ?

Un souvenir n’est pas quelque chose que l’on retrouve inchangé et qu’on doit seulement dépoussiérer. La mémoire n’est pas tout à fait fiable. Nous stockons l’information sous forme d’un « souvenir squelette » qui n’a gardé que l’essentiel du souvenir. En nous remémorant ce souvenir, nous utilisons notre discernement pour remplir les vides avec des informations tirées d’hypothèses ou de notre vécu. Cela peut aussi être source d’erreurs. Des études ont montré que nous sommes réceptifs à des propositions qui nous aident à combler les trous dans nos souvenirs dès lors qu’il s’agit de construire ou reconstruire ceux-ci.

Beaucoup de souvenirs doivent être rafraîchis et mémorisés plusieurs fois avant d’être stockés durablement dans la mémoire à long terme. Toutefois, lors de la phase de réarchivage, le souvenir peut être entièrement transformé. Le rapport de force entre les liaisons de cellules nerveuses peut changer et le souvenir être associé à d’autres sentiments, rapports au milieu environnant, attentes et connaissances.

Elizabeth Lofthus est une neuroscientifique qui a consacré une grande partie de sa vie à l’étude des faux souvenirs. Elle a montré que la manière de formuler une affirmation est tout à fait déterminante pour la manière de s’en souvenir. Ainsi, elle a montré par exemple une photo de voiture accidentée à deux groupes différents.

À l’un, elle a raconté que la voiture était « fracassée », ce qui fit que ce groupe se rappela davantage le bris de verre que l’autre groupe à qui elle avait dit que la voiture avait été « heurtée ». Bien que les deux groupes aient vu strictement la même photo, le souvenir qu’ils en gardèrent fut différent. Nous sommes, en d’autres termes, influençables.

L’histoire de HM nous prouve, si besoin était, que nous avons tout lieu de nous réjouir d’avoir une mémoire non statique. HM a passé le restant de sa vie en croyant qu’il avait une trentaine d’années, c’est-à-dire à peu près l’âge qu’il avait quand on lui retira l’hippocampe. Lorsqu’il voyait une photo de lui plus âgé, il trouvait que ça ressemblait à son père, même si son père portait des lunettes. Il était étonné de se voir dans la glace tous les matins. Il n’avait gardé que les souvenirs avant son opération et ne se rappelait donc que son moi de vingt-sept ans.

Sans mémoire, on ne reconnaîtrait pas sa famille ni ses amis.

Sans mémoire, on ne se reconnaîtrait même pas soi-même.

Savoir apprécier l’oubli

Beaucoup aimeraient à se souvenir de davantage de choses, mais la mémoire peut s’avérer un cadeau empoisonné. Vous devriez plutôt être heureux si vous êtes doté d’une mémoire moyenne – cela ne voulant pas dire « mauvaise ». Le cerveau fait le tri, met en valeur ce qui est important et cache au loin ce qui ne l’est pas. Vous n’archivez pas tout ce que vous vivez. Votre mémoire fonctionne comme un filtre qui vous protège de la surabondance d’informations dont vous êtes bombardé chaque jour.