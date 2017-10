Consommation "contrôlée" puis abusive : la complexe "géométrie psychique" du consommateur de cannabis

Chez l’adolescent consommateur, deux états peuvent être distingués. Il y a l’état de la consommation contrôlée, récréative, épisodique, tel que Damien le décrit. À ce niveau, le plaisir s’inscrit dans une consommation occasionnelle. Les autres plaisirs de l’existence sont conservés. Il s’agit d’un plaisir parmi d’autres. Ne pas fumer n’est pas une difficulté, l’adolescent est en capacité de renoncer. Pour la majeure partie des adolescents, la possibilité du maintien d’une consommation récréative est possible, le refus de la sollicitation est de l’ordre du faisable.

La consommation n’est pas source de conflits. Dans l’après-consommation, l’adolescent pourra se dire qu’il a apprécié de prendre un risque, mais que des limites sont nécessaires.

Pour d’autres cependant, comme dans l’illustration de Christobald, basculer dans l’abus et dans la dépendance sera inévitable, et ce d’autant qu’elle viendra faire fonction de régulation des émotions. Nous reviendrons plus tard sur cet aspect important. Ce basculement s’effectue peu à peu. Une fois le plaisir du joint disparu, d’autres processus s’installent. Pas tout de suite, pas d’entrée, pas après le premier ou le deuxième joint. Non. Petit à petit, l’adolescent va développer un désir sans limites, à l’image d’un paquet de marshmallows dans lequel on se surprend à ne pas pouvoir s’arrêter de piocher malgré l’écœurement. Petit à petit, insidieusement, le voile grisonnant d’une bulle va s’installer. Cette bulle ralentit, dissipe, rend confus, pèse sur l’esprit, le corps. La fatigue qui l’accompagne parfois encourage Christobald à ne rien faire, à attendre que cela passe. Cet état prédispose au sommeil, à l’inaction, et se confirme dans la durée par l’aboulie (la perte de volonté), et plus tard par la perte de motivation.

À terme, fumer débouche souvent sur une seule envie, celle d’un autre spliff. Cela seul permet de rester dans la bulle. Ce processus est celui de la consommation chronique avec dépendance. Elle implique, en fonction des individus, plusieurs joints par jour. Lorsqu’elle n’est pas satisfaite, cette forme de consommation s’accompagne de moments de craving, c’est-à-dire de moments plus ou moins longs de compulsion à la prise de produit (craving signifie littéralement « envie irrépressible »). Ces moments sont vécus comme irrésistibles et incontrôlables. Psychiquement, ce vécu s’illustre par le discours intérieur d’une partie de soi tyrannique ou dépendante qui domine par son exigence d’immédiateté : fumer maintenant. Le reste n’a plus aucune importance. Et si ce n’est pas possible, tout est envisageable, y compris l’éventualité d’un passage à l’acte. L’adolescent ne pense plus, il planifie comment et quand fumer. Il est son joint ! Dans ces moments-là, il s’enferme, panique parfois de ne plus rien pouvoir décider et d’être porté par lui-même jusqu’à la satisfaction de son urgence.