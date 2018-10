Conseil national de LREM : ce que les Français (et les adhérents) attendent vraiment d’un nouveau secrétaire général

Atlantico : La République En Marche tiendra son Conseil national ce dimanche 21 octobre, avec en toile de fond la question du remplacement de Christophe Castaner à la tête du parti. Du point de vue de l'opinion, quelle serait la feuille de route du prochain dirigeant de LREM ?

Jérôme Fourquet : Je ne suis pas convaincu qu’il y ait une feuille de route qui soit spontanément adressée par l’opinion publique à LREM puisque, comme souvent sous la 5ème République, il y a toujours un problème de positionnement pour le parti présidentiel qui doit trouver la bonne distance vis à vis du pouvoir exécutif. C’est d’autant plus vrai dans un quinquennat marqué par la présidence jupitérienne. Les Français n’attendent donc pas forcément grand chose de la République en Marche. Ils attendent des choses de la part du gouvernement et de la majorité mais pas forcément du parti en tant que tel.

Cela d’autant plus que -autre différence par rapport au quinquennat précédent- ce parti est très peu identifié, très peu incarné par des personnalités et très peu enraciné sur le territoire. LREM reste donc encore un parti relativement abstrait. On se souvient des difficultés de l’UMP sous Nicolas Sarkozy et du PS pour François Hollande, mais ici c’est d’autant plus fort parce que le parti est tout récent : il n’avait pas d’existence propre avant les élections. Or, on peut penser que l’année et demie qui vient de s’écouler depuis les élections n’a pas été l’occasion pour le parti de prendre forme auprès de l’opinion publique.

Si l’on pousse le raisonnement plus loin, on peut néanmoins faire l'hypothèse que ce parti pourrait avoir comme fonction de permettre une de reconnexion entre le pouvoir et les élus locaux. L’un des objectifs du récent remaniement était de faire entrer au gouvernement des personnalités plus implantées sur le territoire. Or, on pourrait faire l’hypothèse que la structuration de LREM sur le terrain pourrait faire office de canal de transmission visant à faire remonter les attentes et les doléances du terrain d’une part, et d’autre part d’accroître la visibilité du parti afin qu’il puisse défendre, en terme de pédagogie, la politique gouvernementale.

Ca pourrait être, comme toujours, l’une des fonctions d’un parti majoritaire. Fonction, dont on aurait d’autant plus besoin aujourd’hui puisqu’il y a ce procès en déconnexion, notamment vis à vis du président de la République à l’égard des territoires.

Courroie de transmission ascendante ou descendante ? Les deux ayant leur utilité, il y a sans doute des attentes de ce côté-là. Mais y-a-t-il des attentes du côté programmatique ? On voit que c’est très compliqué, mais ce n’est pas propre à En Marche, c’était le cas sous tous les quinquennats précédents. On a en tête la fin de non recevoir que Macron a brutalement signifiée à Castaner lorsqu’il était encore à la tête du parti, entre autres, lorsqu’il a pris la liberté de faire des propositions sur la modification de la fiscalité des droits de succession.