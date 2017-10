Le Conseil d’Etat ouvre la porte du digital, la Mairie de Paris ferme Paris à la circulation

Cette semaine, pas de grosse actualité concernant les PME, les TPE. Les start-up. Donc contentons nous de parler de l’actualité. Et elle est intéressante à plusieurs points de vue. Tout d’abord le rapport du Conseil d’Etat sur l’Ubérisation. Passionnant. Puis, plus triste, la journée sans voiture de Anne Hidalgo, une journée sans contenu, ni vision, une dictature de la facilité et de la démagogie, sans bénéfice palpable.

Le digital franchit les « murailles » du Conseil d’Etat. C’est passionnant et rassurant, de voir ce que l’on qualifie parfois de vestige institutionnel, que l’on condamne souvent pour sa désuétude ou l’âge de ses membres, se frotter à un exercice difficile. Celui d’analyser le phénomène d’ubérisation, d’en affronter avec courage et réalisme, les conséquences, y compris en dénonçant le caractère souvent rétrograde, dogmatique et peu évolutif de nombre de ceux qui la rejettent en bloc, sans réflexion préalable.

Son rapport est passionnant. Tout d’abord, du simple fait d’aborder le sujet de front. On n’attend pas forcément le Conseil d’Etat sur ce sujet novateur, qui surprend, intrigue et laisse sans voix tant d’acteurs. Et pourtant le Conseil d’Etat l’a fait ! Bravo. Mille fois bravo, de prouver que les clichés accouchent souvent de magnifiques surprises.

Je vous propose donc de prendre 30 minutes de votre temps pour lire son analyse, alimentée par l’audition de nombre d’acteurs, y compris votre serviteur, au titre de l’Observatoire de l’Ubérisation, qui avait quelques idées sur le sujet… Vous découvrirez une analyse totalement claire et réaliste, ancrée dans le réel et pleine de bon sens.

Notamment, j’ai apprécié les passages qui font appel au changement de la société. De la vision du travail, de son contenu et de sa forme. De son exercice. Une vision réaliste car le rapport prend très bien en compte le fait que le client dicte lui même les règles de cette économie. Souvent il ne fait que garantir le succès d’un service et du modèle économique et social qui va avec. Sans forcément bien y réfléchir. Mais il en est ainsi. Parfois certains le choisissent délibérément, notamment en préférant dans nombre de professions, de pouvoir choisir comment et à quelles conditions ils travaillent plutôt que de se laisser compter leur vie par des règles qui leur semblent désuètes au mieux, inutiles le plus souvent. Des règles qui leur ont souvent garantit un meilleur accès au chômage qu’à l’emploi.

La réalité est que quelques rares sociétés dominent le monde, et modèlent la société en offrant des services dont la facilité, le confort, la rapidité, leur font oublier le choix de modèle de société qui vient avec. Il est pourtant porteur de bénéfices fantastiques, mais pour certaines professions, de terribles dérives. Le rapport souligne que nous n’avons pas su évoluer avec cette économie, que les modèles ne sont ni Français, ni Européens, mais principalement Américains, et que l’échelle de réaction serait justement l’Europe. Et c’est là que nous insistons, nous, entrepreneurs, mais aussi penseurs et économistes, pour que nous puissions ré enchanter l’Europe en lui donnant la fantastique mission de nous doter de champions. De champions capables de réinventer une croissance en berne, un chômage oscillant mais ne diminuant presque jamais, sauf à maquiller les chiffres et trouver des techniques de camouflages.