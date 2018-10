Conseil à couteaux tirés : l’Europe est-elle en train de lancer son sauvetage... ou son suicide ?

Atlantico : Lors de sa traditionnelle intervention au Bundestag, précédent le Conseil européen, Angela Merkel a déclaré : "Chaque État de la zone euro est obligé de veiller à la stabilité et aux réformes nécessaires à sa compétitivité - et cela s’applique maintenant, en période de conjoncture économique favorable". Au même moment, la presse allemande révélait le rejet par la Commission européenne du budget italien présenté par la coalition entre Ligue et M5S. Comment comprendre cette prise de position dans le climat politique européen actuel ?

Christophe Bouillaud : Il s’agit sans doute pour Angela Merkel de bien réaffirmer la position traditionnelle des autorités allemandes, et d’envoyer une information claire aux autorités italiennes, au moment où s’engage le processus d’examen des budgets nationaux par la Commission européenne et l’Eurogroupe.

Il n’est pas question à ce stade de la négociation entre partenaires européens de faire des entorses aux règles fixées dans les Traités successifs et encore moins à la doctrine ordo-libérale qui les justifie. Plus généralement, c’est une façon de bien rappeler que rien ne doit être remis en cause, alors que les autorités italiennes de leur côté, mais aussi les autorités espagnoles, semblent vouloir chacune à leur manière remettre en cause ce qui a été fait depuis 2010.

Nicolas Goetzmann : Nous sommes au lendemain d'élections en Bavière qui n'ont pas manqué de révéler un nouveau recul des alliés d'Angela Merkel, dans un contexte d'affaiblissement de la chancelière depuis plusieurs mois. Le discours d'Angela Merkel s'inscrit logiquement dans une forme de réponse interne en affirmant des choix consensuels dans la société allemande, en l'occurrence, la stabilité fiscale et budgétaire, et la responsabilité des États concernant leurs finances publiques. C'est un thème qui a été à l'origine de la création de l'AfD. Ce discours permet ainsi à Angela Merkel de reprendre le flambeau d'une ligne politique du "Nein" qui s'illustre avec le rejet du budget italien par la Commission européenne, en raison d'un budget 2019 qui présente un déficit de 2.4%. Si une certaine tolérance avait pu être imaginée pour éviter l'affrontement avec l'Italie, on voit que l'Union européenne, au travers de l'Allemagne, vient d'affirmer sa "philosophie", celle du respect des règles, non pas en raison de leur pertinence économique (qui doit être discutée) mais pour le respect des règles elles-mêmes.

Dès cette annonce, l'agence Reuters a pu rappeler que les agences de notation Moody's et S&P s'apprêtaient à se pencher sur le cas italien au courant de ce mois, tout en rappelant la possibilité que ces dernières pourraient dégrader la note de l'Italie en raison du rejet du budget par la Commission. C’est-à-dire que l'ensemble des ingrédients nécessaires à la formation d'une nouvelle crise européenne sont présents, à l'exception du fait que nous ne parlons plus de la Grèce, mais bien de l'Italie dont le poids économique est suffisant pour faire basculer l'ensemble européen dans le rouge.