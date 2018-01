Connaissez vous le syndrome du gros doigt ? Il risque pourtant d’affecter de plus en plus nos vies à tous

Atlantico : Le 13 janvier, une fausse alerte concernant l'imminence d'une frappe d'un missile balistique avait provoqué la panique sur l’île, dont la cause relevait du "fat finger syndrom", ou "syndrome du gros doigt". Selon le Washington Post, l'employé incriminé se serait simplement "trompé" dans le choix proposé dans son menu déroulant. Quels sont les cas les plus emblématiques, ou les plus graves, qui ont pu survenir en raison de ce syndrome du gros doigt ? Quels sont les cas les plus fréquents et les plus problématiques ?

Frédéric Mouffle : Très souvent dans les causes efficientes ayant entrainé la survenue de crashs aériens, on constate un enchainement malheureux - et parfois cumulatif - de plusieurs facteurs consécutifs.

Dans le cas présent, l’erreur de l’opérateur est le premier facteur identifié. Le second peut être attribué à David IGE. Celui-ci n’a en effet pas pu démentir la fausse alerte, car il n’était pas en possession de ses codes « tweeter » qui lui aurait permis de stopper le vent de panique.

Le syndrome du « fat finger » a déjà frappé en 2014 lorsqu’un trader japonais a passé un ordre boursier pour une valeur de 617 milliards d’euros sur une quarantaine de titre de grands groupes japonais comme Honda ou Toyota. Ces ordres avaient été annulés 18 minutes plus tard par le régulateur des marchés financiers japonais, le Japan Securities Dealers Association (JSDA).

Dans la même période, le groupe HSBC avait subi une suspension de cotation suite à une hausse de 10% de son cours…

Le groupe Procter & Gamble a aussi payé les frais de ce syndrome lorsqu’un trader a confondu « million » et « milliard »… Une très fâcheuse erreur ayant eu pour conséquence directe un regain immédiat des passages d’ordre de vente sur des transactions dites « à haute fréquence » ayant fait perdre dans la foulée, 37% de la valeur de l’action du groupe…

Plus récemment, un agent du renseignement intérieur français a envoyé par erreur, un SMS à l’une de ses cibles sous surveillance... Devons-nous attribuer cette erreur au « fat finger syndrom » ?

Au delà d'une cause purement humaine, quelle est la responsabilité des fabricants de logiciels et autres programmes dans ce type de cas ? Dans quelle mesure le "design" ou le niveau de sécurité de validation de certains logiciels peuvent être mis en cause ?

En l’état, tout est toujours question de procédure : il est impensable que ce type d’alerte ait pu être déclenché par un seul homme, sans processus de « double vérification ».